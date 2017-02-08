Новый подозреваемый: по «делу Татфондбанка» задержали зампредседателя правления банка

Его подозревают в хищении денег, переданных в управление инвестиционной компании "ТФБ Финанс"

Полицейские задержали очередного подозреваемого по "делу Татфондбанка" - им оказался заместитель председателя правления Татфондбанка, об этом сообщает пресс-служба МВД РТ. По данным "Бизнес Online", это - зампред правления ТФБ Вадим Мерзляков.

Вадима Мерзлякова подозревают в хищении денег, переданных в управление инвестиционной компании "ТФБ Финанс", общая сумма ущерба оценивается в 90 млн рублей.

Отметим, что на сегодня Вадим Мерзляков - четвертый по счету задержанный. Ранее был задержан, а после арестован генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг "ТФБ Финанс" Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс" Илнар Абдулманов.

Напомним, в минувшую пятницу полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.

Справка



Вадим Мерзляков (1981 г.р.)



Окончил Казанский финансово-экономический институт (2003, экономист).



В 2001-2003 г. – специалист, ЗАО "Инвестиционная компания "ТатИнк".

В 2003-2006 г. – экономист, ведущий экономист отдела фондовых и трастовых операций, ОАО АИКБ "Татфондбанк".

В 2006-2007 г. – начальник отдела торговых операций с ценными бумагами, ОАО АИКБ "Татфондбанк".

В 2007 г. – начальник отдела долговых рынков Управления активных операций на рынке ценных бумаг, ОАО АИКБ "Татфондбанк".

В 2007-2008 г. - начальник управления активных операций, ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс"

В 2008-2013гг. – директор Казначейства, ОАО "АИКБ "Татфондбанк".