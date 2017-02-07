Стали известны имена всех задержанных по "делу Татфондбанка" - это генеральный директор инвестиционной компании "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг "ТФБ Финанс" Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс" Илнар Абдулманов. Сейчас в Советском районном суде решается, будут ли арестованы задержанные, передает корреспондент ProKazan.ru.

Отметим, что на заседание суда пришли ряд активистов, которые рассказали, как именно они пострадали в результате деятельности представителей "ТФБ Финанс".

Так, председатель движения "против преступности и беззакония " и потерпевший Дмитрий Бердников рассказал, что написал заявление в полицию 15 декабря. На днях он получил решение следственного управления о возбуждении уголовного дела.

- К моему заявлению приобщили ещё 100 заявлений, и то, что ущерб составляет 90 миллионов. Это очень хорошо, благодаря этому уголовному делу я буду подавать заявления по юридическим и физическим лицам. Я прохожу как потерпевший и буду требовать, чтобы задержанных оставили под арестом, - отметил Бердников.

Он добивается, чтобы люди, раздробившие свои вклады, тоже были признаны потерпевшими.

- Мы пытаемся создать реестр пострадавших. В последние дни работы банка, в 12-15 числа, когда банк ещё функционировал, сотрудники предлагали вкладчикам, чтобы они не потеряли средства в случае банкротства банка, переоформить вклады на родственников, знакомых. И многие люди поддались их уговорам, у меня тоже так частично получилось, - заметил активист.

Напомним, что вчера в офисе компании был проведён обыск, изъяты документы. Возбуждено уголовное дело по статье " Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.