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По «делу Татфондбанка» полиция задержала еще двух подозреваемых

По "делу Татфондбанка" полиция задержала еще двух подозреваемых
16+
Фото: ProKazan
Сотрудники правоохранительных органов допросили начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг и начальника управления клиентских операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке

Полиция накануне задержала еще двух подозреваемых по громкому "делу Татфондбанка" - это начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг и начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

3 февраля в Татарстане полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс". 

Оба задержанных также занимали должности в "ТФБ Финанс" - соответственно, первый задержанный был начальником управления активных операций инвестиционной компании "ТФБ Финанс", второй - руководителем отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс". 

Отметим, что первым задержанным по этому громкому делу стал генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, об этом задержании стало известно накануне.

Общая сумма ущерба может составить 90 млн рублей.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.

Н. Вильданов, 08.02.2017, 08:40
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2017, 08:57
И ещё трёх бомжей поймали причастные к ценным бумагам банка
0
6
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Горожанин08 февраля 2017, 09:03
Искал в тексте фамилии мусин, халиков
0
9
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Горожанин08 февраля 2017, 09:05
В ответ на комментарий пользователя
Искал в тексте фамилии мусин, халиков
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Ещё две фамилии не хватает
0
7
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Горожанин08 февраля 2017, 09:06
В банковской сфере, не один ''клерк'' по собствннной инициативе ничего не ''провернёт'' без ведома ''владельца ''.Или у ТФБ, какая то своя стратегия ''работы '' была?
0
8
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Горожанин08 февраля 2017, 09:10
Я думаю они после ноября появятся
0
0
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Горожанин08 февраля 2017, 09:13
а руководство не было, руковлдство лохи и не знали о делах!!! корояе все ясно, ни настоящих виновных и не видать ни денег 90 млнов!! печаль и беда, крепитесь обманутые вкладщики
0
3
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Михаил08 февраля 2017, 09:28
Нашли стрелочников, которые выполняли устные указания руководства
1
3
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66608 февраля 2017, 09:30
ущерб в 90 мил. ???? это всего 90 клиентов со вкладами в 1 мил. рублей - неужели при ущербе в 90 мил. рублей закрывается такой крупный банк Татарстана ????
0
3
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Горожанин08 февраля 2017, 09:47
В ответ на комментарий пользователя
ущерб в 90 мил. ???? это всего 90 клиентов со вкладами в 1 мил. рублей - неужели при ущербе в 90 мил. рублей закрывается такой крупный банк Татарстана ????
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Это по другому делу пока что идут дела, так чисто глаза хотят нам закрыть!!
0
0
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Горожанин08 февраля 2017, 09:50
Когда же будет заголовок посадили мусина и халикова пожизненно и начались проверки всех прищастных виновников щиновников в банкротстве и в обмане вкладщиков ТФБа....
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