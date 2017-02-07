По «делу Татфондбанка» полиция задержала еще двух подозреваемых

Сотрудники правоохранительных органов допросили начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг и начальника управления клиентских операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке

Полиция накануне задержала еще двух подозреваемых по громкому "делу Татфондбанка" - это начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг и начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

3 февраля в Татарстане полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".

Оба задержанных также занимали должности в "ТФБ Финанс" - соответственно, первый задержанный был начальником управления активных операций инвестиционной компании "ТФБ Финанс", второй - руководителем отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс".

Отметим, что первым задержанным по этому громкому делу стал генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, об этом задержании стало известно накануне.

Общая сумма ущерба может составить 90 млн рублей.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.