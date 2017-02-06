Полиция Татарстана задержала первого подозреваемого по «делу Татфондбанка»

Накануне был допрошен директор инвестиционной компании '’ТФБ Финанс''

Сотрудники Главного следственного управления МВД по РТ накануне провели первое задержание по делу, возбужденному на основании заявлений клиентов Татфондбанка, по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление, задержали директора инвесткомпании ООО «ИК '’ТФБ Финанс''» - "дочки" Татфондбанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

В офисе организации сотрудники полиции провели обыск и изъяли большое количество документов. Сейчас все документы проверяют следователи.

3 февраля в Татарстане полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс". Причиненный ущерб оценивается в 90 млн рублей.

Напомним, вкладчики Татфондбанка приходили продлить вклад, и им предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия - в "ТФБ Финанс".

При обращении клиентов в "ТФБ-Финанс" выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка, при этом их средства не подлежат страховому возмещению.

При этом накануне стало известно, что Рустам Минниханов потребовал усилить работу по поиску виновных в ситуации с Татфондбанком.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.