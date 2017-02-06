СМИ: в Казани на Кубке Конфедераций за футбольными фанатами будут следить дирижабли

В Казани во время проведения Кубка Конфедераций за футбольными фанатами будут следить дирижабли. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей.

- Использование воздушных комплексов наблюдения — новое направление в развитии вооружений. При этом упор будет сделан не на беспилотные летательные аппараты, а на дирижабли, с которых можно длительное время вести видеосъемку, фиксировать нарушения определенных правил и законов, выявлять нарушителей и потом их задерживать, - сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что сейчас для контроля за массовыми мероприятиями используются вертолеты.

Напомним, ранее стало известно, что во время проведения матчей Кубка Конфедераций рекомендовано запретить продажу алкоголя в общепите в стеклянной таре, продажу гражданского оружия. Кроме этого, будет приостановлена перевозка граждан по туристическим и экскурсионным маршрутам, не связанных с посещением мероприятий на объектах соревнований. Также всем гражданам, прибывшим на время проведения матчей необходимо в течение трех дней со дня приезда зарегистрироваться по месту жительства.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA уже с 1 декабря.