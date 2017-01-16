В Казани на время Кубка Конфедераций ограничат продажу алкоголя и гражданского оружия

Согласно проекту указа президента РФ, меры безопасности будут введены с 1 июня по 12 июля текущего года

В российских регионах, принимающих матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будут усилены меры безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте нормативных правовых актов.

Так, согласно проекту указа президента РФ, меры безопасности будут введены с 1 июня по 12 июля текущего года.

- На территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону будет запрещен въезд автобусов. Исключением станут регулярные перевозки, автобусы с системой ЭРА-ГЛОНАСС и спецрейсы по разрешению МВД, - говорится в тексте документа.

Кроме этого, во время проведения матчей Кубка Конфедераций рекомендовано запретить продажу алкоголя в общепите в стеклянной таре. Также с 25 мая по 25 июля 2018 года будет запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

- Работа предприятий, которые их используют, будет ограничена, - сказали в ведомстве.

Также будут установлены запретные зоны для плавания в акваториях. Сообщается, что доступ физических лиц и транспорта в контролируемые зоны будет осуществляться после проведения досмотра и установления личности.

Запрет коснется и демонстраций, митингов, собраний, пикетов, не связанных с соревнованиями, которые могут проводиться только после согласования с органами МВД и ФСБ России. Также будет приостановлена перевозка граждан по туристическим и экскурсионным маршрутам, не связанных с посещением мероприятий на объектах соревнований.

В тексте документа также сказано, что всем гражданам, прибывшим на время проведения матчей необходимо в течение трех дней со дня приезда зарегистрироваться по месту жительства.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA уже с 1 декабря.