Клиенты Татфондбанка пожаловались Минниханову на Агентство по страхованию вкладов

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка написали еще одну петицию президенту РТ Рустаму Минниханову, в ней они пожаловались на действия Агентства по страхованию вкладов. Петицию подписали около 200 человек.

Как передает автор петиции, от действий АСВ пострадали более 5 тысяч вкладчиков, вместе с членами семей это 20 тысяч человек. Автор петиции недовольна тем, что Агентство отказывается выплачивать деньги тем вкладчикам, кто совершал операции с 05.12.2016 по 14.12.2016.

- АСВ установило свой "виртуальный" срок 05.12.2016 для Татфондбанка, с которого все операции считает не легитимными и не включила в реестр выплат. Данная дата публично не озвучивается, но выплаты не производятся. Вразумительную информацию от АСВ, ЦБ, НацБанка РТ, Прокуратуры мы получить не можем, - отмечается в петиции.

От Минниханова попросили публично озвучить пути решения данной проблемы и порядок дальнейших действий.

Напомним, предыдущая петиция от клиентов Татфондбанка появилась 18 декабря, в той петиции юридические лица просили помощи, в том числе, у президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее стало известно, что вкладчиков Татфондбанка и "Интехбанка" Агентство по страхованию вкладов заподозрило в махинациях со вкладами, якобы, они проводили операции по дроблению денег на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог – 1,4 млн руб.). Подобные операции проводились до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам 15 декабря, что является страховым случаем. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться.

После этого в казанские суды начали подавать иски к вкладчикам "Татфондбанка", а также к самому банку. Агентство страхования вкладов просит отменить сделки ответчиков, которые они провели перед введением моратория и назначением временной администрации в ТФБ.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.