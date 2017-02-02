На вкладчиков Татфондбанка начали подавать в суд из-за дробления вкладов

АСВ просит отменить сделки ответчиков, которые они провели перед введением моратория и назначением временной администрации в ТФБ

В казанские суды начали подавать иски к вкладчикам "Татфондбанка", а также к самому банку, об этом говорится на сайте Вахитовского районного суда. Агентство страхования вкладов просит отменить сделки ответчиков, которые они провели перед введением моратория и назначением временной администрации в ТФБ.

Ответчиками в суде станут ПАО "Татфондбанк", ООО "ГОЛДЕН ТРАНС ЛАЙН" и ООО "ТК ГТЛ", а также Аблязов Р.Р. Судебное заседание пройдет 13 февраля.

Как сообщает издание Idel.Реалии, АСВ также подало иск в отношении вкладчиков ТФБ — Ахметовых В.М. и А.Г.

-… по иску Ахметовых отмечается, что с одного счета Ахметовой В.М. на счет Ахметова был переведен 13 декабря 1 миллион рублей, — говорится в сообщении.

Агентство страхования вкладов просит суд отменить сделку и вернуть средства на счет Ахметовой, а также отменить проценты, поступившие на счет Ахметова от сделки.

Отметим, ранее сообщалось, что вкладчиков Татфондбанка и "Интехбанка" Агентство по страхованию вкладов заподозрило в махинациях со вкладами, якобы, они проводили операции по дроблению денег на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог – 1,4 млн руб.).

Подобные операции проводились до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам 15 декабря, что является страховым случаем. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться.

В Татфондбанке были раздроблены вклады 3900 человек с требованиями на 4,4 млрд руб.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.