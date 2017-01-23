СМИ: клиентов Татфондбанка и «Интехбанка» заподозрили в махинациях - они дробили вклады

Вклады специально уменьшались до суммы меньше 1,4 млн рублей, чтобы они попадали под страхование. Всего таким образом были раздроблены вклады на 6 млрд рублей

Вкладчиков Татфондбанка и "Интехбанка" Агентство по страхованию вкладов заподозрило в махинациях со вкладами, якобы, они проводили операции по дроблению денег на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог – 1,4 млн руб.). Об этом сегодня сообщают "Ведомости".

Подобные операции проводились до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам 15 декабря, что является страховым случаем. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться.

- Вкладчики проводили внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробили крупные вклады на более мелкие, оформляли фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц, - говорится в статье.

В Татфондбанке были раздроблены вклады 3900 человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка – 2100 человек с требованиями на 1,7 млрд руб. В дальнейшем они могли получить свои средства через страховку. При этом на 1 декабря в Татфондбанке было 75 млрд руб. вкладов физлиц, в "Интехбанке" – 16,3 млрд руб.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранительные органы Татарстана начали проверять Татфондбанк и "Интехбанк" из-за жалоб клиентов, поступило 130 заявлений. На основании проверки жалоб будет принято процессуальное решение.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.