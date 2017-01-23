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СМИ: клиентов Татфондбанка и «Интехбанка» заподозрили в махинациях - они дробили вклады

СМИ: клиентов Татфондбанка и "Интехбанка" заподозрили в махинациях - они дробили вклады
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Фото: ProKazan
Вклады специально уменьшались до суммы меньше 1,4 млн рублей, чтобы они попадали под страхование. Всего таким образом были раздроблены вклады на 6 млрд рублей

Вкладчиков Татфондбанка и "Интехбанка" Агентство по страхованию вкладов заподозрило в махинациях со вкладами, якобы, они проводили операции по дроблению денег на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог – 1,4 млн руб.). Об этом сегодня сообщают "Ведомости".

Подобные операции проводились до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам 15 декабря, что является страховым случаем. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться.

- Вкладчики проводили внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробили крупные вклады на более мелкие, оформляли фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц, - говорится в статье.

В Татфондбанке были раздроблены вклады 3900 человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка – 2100 человек с требованиями на 1,7 млрд руб. В дальнейшем они могли получить свои средства через страховку. При этом на 1 декабря в Татфондбанке было 75 млрд руб. вкладов физлиц, в "Интехбанке" – 16,3 млрд руб.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранительные органы Татарстана начали проверять Татфондбанк и "Интехбанк" из-за жалоб клиентов, поступило 130 заявлений. На основании проверки жалоб будет принято процессуальное решение.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Н. Вильданов, 24.01.2017, 08:27
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Артур24 января 2017, 08:37
А в чем махинация заключается? Люди хотят сохранить свои деньги.
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Горожанин24 января 2017, 08:38
Со своими деньгами имеют право делать что угодно, это не является махинация.
А делать с чужими деньгами что угодно - вот это махинация.
Любые деньги оставляют след и при желании найти их не проблема, деньги подчиняются законам физики, ничего не исчезает бесследно, просто переходит из одной формы в другую.
В данном случае из общего кармана в какой-то один.
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Горожанин24 января 2017, 08:44
Капец! Теперь чтобы сохранить свои денежки это махинация!>-( Приплыли господа!
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