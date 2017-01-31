СМИ: глава МВД РТ объявил об отставке командира полка ДПС Казани на закрытой коллегии

В качестве вероятных причин отставки называются гонки пьяного гонщика по казанскому аэропорту и летнюю "войну" инспекторов с байкерами Казани после смертельного ДТП

Глава МВД РТ Артем Хохорин накануне на закрытой коллегии ГИБДД по РТ объявил об отставке командира полка ДПС Казани Алексея Устюгова и начальника отдела ГИБДД по Арскому району Ильдара Нотфуллина. Об этом сегодня сообщает "Бизнес Online".

Точные причины отставок не называются, указывается лишь, что причины "нет смысла объяснять, приказы вступили в силу".

При этом в качестве вероятных причин отставки Алексея Устюгова называются гонки пьяного гонщика по казанскому аэропорту, которого не смогли остановить сотрудники ГИБДД, а также летнюю "войну" инспекторов с байкерами Казани после смертельного ДТП.

Официально об этих решениях еще не объявлено.

Алексей Устюгов

Отметим, в конце прошлого года уже были наказаны другие сотрудники ГИБДД, которые не сумели остановить водителя, устроившего гонки по терминалу аэропорта. Были уволены сотрудники ДПС Ильнур Хисамутдинов и Александр Берендеев. Также за непрофессиональные действия и ненадлежащее исполнение обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности еще несколько сотрудников ДПС - Денис Хайруллин, Ильнар Заббаров, Дмитрий Сруров, Максим Сафонов.