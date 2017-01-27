В Казани начали судить экс-ведущего «Эфира», который оправдал убийство 50 человек в США

Дело рассматривают три самарских судьи из Приволжского окружного военного суда

Сегодня в Казанском гарнизонном военном суде стартует громкий процесс по делу экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, передает «Бизнес Online».

Дело рассматривают три самарских судьи из Приволжского окружного военного суда.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что экс-ведущий телеканала «Эфир» Рамиль Ибрагимов, возглавляющий «Союз молодых лидеров инноваций РТ», поддержал убийство 50 человек в американском городе Орландо. Скриншот с высказыванием из его Instagram и «Вконтакте» начали массово распространять по соцсетям.

- В Орландо какой-то правильный афганский пацан застрелил в гей-клубе на х** 50 п**. Еще 53 находятся в больнице — жаль, что не сдохли. Очень надеемся, что все же подохнут. Союз молодых лидеров инноваций искренне поддерживает эту убедительную акцию, - написал Ибрагимов.

Однако спустя час запись он удалил, но к тому времени ее уже распространили по соцсетям. Позже СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" после сообщения Рамиля Ибрагимова.

Ранее Ибрагимов объяснил, что не любит геев и "всегда являлся сторонником крайне жестких мер в решении любых проблем".

- Я по натуре не толстовец, и, всегда являлся сторонником крайне жестких мер в решении любых проблем. Но убийство — смертный (!) грех, так же, как и гомосексуализм. В любой нормальной религии. Тем более в исламе и христианстве. Против нас идёт самая настоящая война. Через интернет, через ТВ — нашу молодежь растлевают целенаправленно. Не понимаю, как можно оправдать гомосятину, но, к сожалению, многие современные подростки уже совершенно спокойно к этому относятся, - считает Ибрагимов.

Напомним, стрельба в гей-баре Pulse в Орландо произошла в прошлом году, в результате которой погибли 50 человек, 53 получили ранения. Нападавший — гражданин США афганского происхождения Омар Матин (Omar Mateen) был застрелен полицейскими при штурме здания.

Ответственность за это нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).