Победительница «Холостяка» Дарья Канануха собирается выйти замуж

Победительница третьего сезона шоу "Холостяк" Дарья Канануха собирается выйти замуж, предложение девушка получила 11 января от 23-летнего юриста Михаила. Об этом сообщает "СтарХит".

- Мы с Мишей были в ресторане. После его слов: "Давно знал, что это произойдет. Не представляю жизнь без тебя, ты лучшая, горжусь и очень люблю. Будешь моей женой?" я расплакалась: "Да!" Потом он просил моей руки у папы, а тот пошутил: "Когда я тебя увидел в первый раз, сразу все понял". Михаил – состоявшийся мужчина: мы живем в его квартире, все расходы на свадьбу он взял на себя, - рассказала девушка.

Свадьба состоится в июле. Чтобы выбрать благоприятную дату свадьбы, Канануха обратилась к астрологу. Медовый месяц они планируют провести в октябре на Мальдивах или в Доминикане.

Отметим, в сентябре прошлого года Дарья Канануха впервые показала своего нового избранника.

Напомним, что Дарья Канануха победила в третьем сезоне шоу "Холостяк", где, собственно, холостяком был популярный шоумен Тимур Батрутдинов. Несмотря на победу, Дарья и Тимур так и не стали парой. При этом она опровергла сообщения, что они никогда даже не встречались.

- Конечно! И чувства, и эмоции, и желания – все было. Многие пустили слух в Интернете, мол, они никогда не встречались, и быть у них ничего не могло. У нас была история и очень красивая. Просто не вышло, - рассказывала девушка.