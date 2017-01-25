​За проституцию в «Корстоне» наказали почти 150 работников отеля

Такое решение было принято после того, как следователи потребовал от руководства гостиничного комплекса устранить причины и условия для занятий проституцией

В Казани 149 сотрудников гостинично-развлекательного комплекса "Корстон" наказали в связи с уголовным делом по факту организации занятий проституции в здании отеля, работники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Такое решение было принято после того, как следователи потребовал от руководства гостиничного комплекса устранить причины и условия для занятий проституцией. Об этом сегодня на итоговой коллегии Следственного комитета по РТ сообщил руководитель ведомства Павел Николаев.

Напомним, ранее стало известно о деле о проституции в этом отеле - в 2014 году в Казани Артур Галиев и Ираклий Иосава создали так называемое "интимное агентство", для работы в котором вовлекли трех женщин, в том числе двух несовершеннолетних.

- В дальнейшем вместе с Гайнутдиновым и Пигасовым (другими преступниками - прим. ред.) злоумышленники планировали организовать агентство в гостинице "Корстон" в специально снятых для этого номерах. Однако "сотрудницы" отказались там работать, в связи с чем, их неоднократно избивали и незаконно лишали свободы. При этом одну из несовершеннолетних заставили употребить наркотики, - рассказывали ранее следователи.

Позже девушкам удалось сбежать от похитителей. Они обратились в правоохранительные органы, после чего преступники были задержаны.

25-летнего Артура Галиева и 27-летнего Ираклия Иосаву приговорили к 4 и 3,9 годам лишения свободы соответственно. А 27-летний Артем Гайнутдинов и 29-летний Василий Пигасов были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы.

Всего в 2016 году сотрудники СКР по РТ внесли 3 тысячи представлений об устранении причин и условий, из-за которых произошли преступления, по результатам их рассмотрения наказаны 4 тысячи должностных лиц.