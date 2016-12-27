В Казани осудили парней, которые организовали притон в «Корстоне»

Накануне в Вахитовском районном суде Казани вынесли приговор парням, которые в «Корстоне» организовали притон. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Сообщается, что четверо подсудимых были признаны виновными по различным статьям: ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное с применением насилия».

Так, 25-летнего Артура Галиева и 27-летнего Ираклия Иосаву приговорили к 4 и 3,9 годам лишения свободы соответственно. А 27-летний Артем Гайнутдинов и 29-летний Василий Пигасов были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы.

Однако в прокуратуре РТ считают, что подсудимые легко отделались.

- Гособвинение требовало для всех четверых подсудимых гораздо сурового наказания - от 7 до 9 лет колонии. После изучения судебного решения в прокуратуре определятся, будут ли обжаловать приговор, - передает «Вечерняя Казань».

История дела о проституции в «Корстоне»

В 2014 году в Казани Галиев и Иосава создали так называемое «интимное агентство», для работы в котором вовлекли трех женщин, в том числе двух несовершеннолетних 1998 и 2000 г.р., сняли для них квартиру и организовали рекламу заведения.

- В дальнейшем вместе с Гайнутдиновым и Пигасовым злоумышленники планировали организовать агентство в гостинице «Корстон» в специально снятых для этого номерах. Однако «сотрудницы» отказались там работать, в связи с чем, их неоднократно избивали и незаконно лишали свободы. При этом одну из несовершеннолетних заставили употребить наркотики, - рассказали следователи.

Позже девушкам удалось сбежать от похитителей. Они обратились в правоохранительные органы, после чего преступники были задержаны.

В ходе следствия было уставлено, что один из подсудимых — 27-летний Артем Гайнутдинов является чемпионом РТ и членом сборной России по самбо, закончил КНИТУ-КАИ с красным дипломом, работал в УФСИН, а 29-летний Василий Пигасов — замдиректор фирмы «Зедер Эко».