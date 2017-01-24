Глава МВД РТ о Татфондбанке: «Главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»

В МВД по РТ поступило 150 заявлений от пострадавших вкладчиков Татфондбанка. В настоящее время все они находятся на рассмотрении ведомства

В Министерство внутренних дел по РТ поступило 150 заявлений от пострадавших вкладчиков Татфондбанка. В настоящее время все они находятся на рассмотрении ведомства. Об этом сегодня в ходе итоговой коллегии журналистам сообщил глава ведовства Артем Хохорин.

- Порядка 150 заявлений мы получили, эти заявления находятся в работе. Их рассматривает Управление по борьбе с экономическими преступлениями и главное следственное управление МВД, это наша компетенция. Вы знаете, что объем большой работы, соответствующие запросы направлены, мы ждем получения всех ответов. Процессуальные решения будут приняты после осмысления всей ситуации, - отметил министр.

Так, по мнению Хохорина, главное - это не возбуждение уголовных дел, а возврат денег вкладчикам.

- Мы ни в коем случае не хотим помещать здесь санации банка и той работе, которая лично Рустамом Нургалиевичем проводится чтобы удержать этот банк на плаву, - добавил Хохорин.

Напомним, ранее стало известно, что в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании "ТФБ-Финанс". Сообщается, что теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

При этом президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка, на совещании он дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении руководства банка, при этом заметив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.