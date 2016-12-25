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Минниханов поручил МВД принять меры в отношении руководства Татфондбанка

Минниханов поручил МВД принять меры в отношении руководства Татфондбанка
16+
Фото: prav.tatar.ru
Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка, сегодня прошло совещание с участием представителей МВД. 

На этом совещании он дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении руководства банка, при этом заметив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

- Где какие нарушения, должностные лица,— будут приниматься меры, я этот вопрос возьму на контроль,— приводит ТАСС слова Минниханова.

Также он поручил разобраться с обращениями юридических лиц – клиентов Татфондбанка и вкладчиков.

Напомним, 15 декабря от управления Татфондбанком был официально отстранен Роберт Мусин, ему прекратили выплачивать заработную плату. Такое решение было принято после того, как с 14 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

После этого стало известно, что Мусин взял больничный. Его помощник сообщил, что Мусин болеет, находится на больничном - он не пришел на заседании комитета по бюджету Госсовета РТ.

Н. Вильданов, 26.12.2016, 15:48
Тэги: Рустам Минниханов, Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Не Курю26 декабря 2016, 15:50
Я не понял, какое поручение то дал ????Срочно выплатить зарплату Мусину.??
2
29
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Горожанин26 декабря 2016, 16:00
А ВОТ ЭТО ОООЧЧЕЕННЬ ИНТЕРЕСНО !!
2
10
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Горожанин26 декабря 2016, 16:00
А без его поручения не будут разбираться?
Работать не хотят или у нас отдельная страна какая-то???
Лучший комментарий
1
56
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да ну26 декабря 2016, 16:01
и что что поручил......сейчас как будет.....ну вложили деньги ,хотели на бирже сыграть ,ну прогорели,ну бывает....это рынок.Ну ладно,бывает...
1
18
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Горожанин26 декабря 2016, 16:13
Да ладно?
0
4
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Горожанин26 декабря 2016, 16:21
Ну как всегда поручил и все забыли!!!!
0
15
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Горожанин26 декабря 2016, 16:36
Про безопасность аэропорта недели через две поручение даст?
0
28
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Горожанин26 декабря 2016, 16:37
Ну не верю я что деньги найдете, ща уже наверное столько однодневок прошло, что концы нереально найти, ну и овшоры...
0
7
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Горожанин26 декабря 2016, 16:43
Татфондбанк разве не всех чиновников и правоохранителей прокредитовал?
0
16
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Горожанин26 декабря 2016, 16:45
А что только через такое время, ждали пока за кордон имущество переведут или сами переведутся???
0
13
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Горожанин26 декабря 2016, 16:49
Молодец!
1
0
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не горожанин26 декабря 2016, 16:49
Чей-то он 'забываться' начал, я дал поручение..... Вот и 'закошмарьте' председателя совета директоров, а то этот юрограф белый и пушистый
.
0
4
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Горожанин26 декабря 2016, 16:53
Ещё один гвозь в крышку гроба империи Мусина?
Какая компания следующая? ДОМО?
0
5
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Не Курю26 декабря 2016, 17:29
у тебя исчезли не только круги под глазами,но и мозги напрочь..
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 17:32
А где Мусин и его семья? В лондоне?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 17:33
Вам же дурачкам говорили что ничего не получите, а вы не верили. :-D
1
3
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Горожанин26 декабря 2016, 17:51
Я не пойму,что-то.....а вклады юр.лиц не страхуются? или как? объясните пожалуйста
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
А где Мусин и его семья? В лондоне?
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Ну да !$$$
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