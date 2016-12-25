Минниханов поручил МВД принять меры в отношении руководства Татфондбанка

Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка, сегодня прошло совещание с участием представителей МВД.

На этом совещании он дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении руководства банка, при этом заметив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

- Где какие нарушения, должностные лица,— будут приниматься меры, я этот вопрос возьму на контроль,— приводит ТАСС слова Минниханова.

Также он поручил разобраться с обращениями юридических лиц – клиентов Татфондбанка и вкладчиков.

Напомним, 15 декабря от управления Татфондбанком был официально отстранен Роберт Мусин, ему прекратили выплачивать заработную плату. Такое решение было принято после того, как с 14 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

После этого стало известно, что Мусин взял больничный. Его помощник сообщил, что Мусин болеет, находится на больничном - он не пришел на заседании комитета по бюджету Госсовета РТ.