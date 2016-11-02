СМИ: вкладчики Татфондбанка потеряли 4 млрд рублей из-за мошеннических схем

В Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ-Финанс». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что теперь из средства не подлежать страховому возмещению.

- Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия, - рассказал один из пострадавших.

Такое предложение делалось клиентам только с суммой более 1 млн рублей. Таким образом, на 2 тыс. пострадавших приходится около 4 млрд рублей. При обращении клиентов в «ТФБ-Финанс» выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка.

Отметим, что подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанке 15 декабря прошлого года. Тогда был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Напомним, более 87 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили страховые выплаты, из них более 50 тысяч вкладчиков получили страховые возмещения путем перечисления средств на счета в банках-агентах.

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