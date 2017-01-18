«Речи не шло»: в Кремле рассказали, обсуждали ли Шаймиев и Путин договор между РФ и РТ

В ходе встречи между первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и президентом России Владимиром Путином не обсуждался вопрос о продлении договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией. Об этом сообщают "Известия".

- Нет. Об этом речи не шло, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Действующий договор между федеральным центром и республикой, подписанный Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым в 2007 году, истекает летом этого года.

в новом договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой собираются прописать должность президента республики. Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов. Ранее сообщалось, что. Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов.