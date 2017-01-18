«Речи не шло»: в Кремле рассказали, обсуждали ли Шаймиев и Путин договор между РФ и РТ

В ходе встречи между первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и президентом России Владимиром Путином не обсуждался вопрос о продлении договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией. Об этом сообщают "Известия".
- Нет. Об этом речи не шло, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Действующий договор между федеральным центром и республикой, подписанный Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым в 2007 году, истекает летом этого года.
Ранее сообщалось, что в новом договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой собираются прописать должность президента республики. Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов.
Напомним, Путин сегодня подарил Шаймиеву карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау, встреча состоялась в Москве в канун 80-летия первого президента Татарстана.