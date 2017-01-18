Путин встретился с Шаймиевым и подарил ему карту древней Тартарии

Встреча состоялась в канун 80-летия первого президента Татарстана

Президент РФ Владимир Путин сегодня подарил первому президенту РТ Минтимеру Шаймиеву карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау, встреча состоялась в Москве в канун 80-летия первого президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента России, во встрече принмал участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Путин поблагодарил Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия.

- Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься, - заявил Путин.

В свою очередь Шаймиев рассказал о том, как проходит воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани и строительство Болгарской исламской академии.

Кстати



Тартария — географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Использование термина прослеживается с XIII и вплоть до XIX века.



Пространство, ранее называвшееся Тартарией, в современной европейской традиции называют Внутренней или Центральной Евразией. Эти территории представляют собой засушливые равнины, основное население которых в прошлом занималось скотоводством.

Напомним, ранее СМИ сообщали о двух вопросах, которые должны были обсуждаться на этой встрече - способ сохранить должность президента республики, прописав должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой; в Татарстане «зависшие» в проблемных банках налоги хотят считать уплаченными.