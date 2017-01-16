СМИ: в Татарстане придумали способ сохранить должность президента республики

Суть способа заключается в том, чтобы обойти федеральный закон и прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой

В Татарстане придумали новый способ, чтобы сохранить должность президента республики. Об этом может пойти речь во время встречи госсоветника РТ Минтимера Шаймиева с Владимиром Путиным, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и руководстве Татарстана.

Сообщается, что стороны могут обсудить новый договор Москвы и Татарстана о сохранении поста президента региона.

- В Казани нашли способ сохранить в этом единственном регионе пост президента республики, который 19 лет занимал Шаймиев, а сейчас сохраняет его преемник – Рустам Минниханов, - говорится в сообщении.

Так, по словам источника, суть способа заключается в том, чтобы обойти федеральный закон и прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой.

- Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов. Он истекает в следующем году и нуждается в пролонгации, - рассказывает собеседник издания.

Таким образом, в Татарстане предлагают сформулировать новый закон, чтобы решить этот вопрос в пользу сохранения важного с точки зрения имиджа региона поста президента республики.

Отметим, что сейчас Рустам Минниханов является единственным из глав регионов, который сохранил пост президента.

Кстати, схема, найденная в Казани, как и в целом продление договора, будет обсуждаться в закрытой части встречи Путина и Шаймиева. Формальным поводом для встречи может стать 80-летие Шаймиева, которое он отмечает на днях.