Беспрецедентные меры: в РТ «зависшие» в проблемных банках налоги хотят считать уплаченными

Вопрос легитимности этой меры может быть поднят на встрече экс-президента РТ Минтимера Шаймиева с Владимиром Путиным сегодня, 19 января

Власти Татарстана договорились с местным управлением ФНС, отделением Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) о том, что налоги и взносы, проведенные через проблемные Татфондбанк и "Интехбанк", будут считаться уплаченными в "комиссионном порядке". Об этом сообщает сегодня "Коммерсант".

- Это значит, что все предприниматели и компании, которые подадут в налоговую инспекцию заявление о зачислении платежей, будут приглашены на специальную комиссию, которая решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком (плательщиком взносов) и на этом основании засчитывать уплату в бюджет, - сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

При этом не будет иметь значение, выступала ли компания в качестве налогоплательщика или налогового агента (по НДФЛ).

Отмечается, что, согласно российским законам, налог или взнос во внебюджетный фонд считается уплаченным с момента предъявления в банк платежного поручения при наличии необходимого количества средств на расчетном счете плательщика.

Вопрос легитимности этой меры может быть поднят на встрече экс-президента РТ Минтимера Шаймиева с Владимиром Путиным сегодня, 19 января.

Напомним, накануне стало известно, что правоохранительные органы Татарстана начали проверять Татфондбанк и "Интехбанк" из-за жалоб клиентов, поступило 130 заявлений. На основании проверки жалоб будет принято процессуальное решение.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.