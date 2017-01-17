МВД начало проверять Татфондбанк и «Интехбанк» по жалобам клиентов

На сегодняшний день в правоохранительные органы поступило 130 заявлений

В Татарстане правоохранительные органы начали проверять Татфондбанк и "Интехбанк" из-за жалоб клиентов, об этом сообщает РБК.

- Проверяется каждое заявление от клиентов этих банков. Пока никаких дел не возбуждено. Процессуальные решения будут приниматься по итогам проверок, — сказали в пресс-службе МВД по РТ.

Проверкой занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД РТ.

- На сегодня к нам поступило 130 заявлений. Это заявления как от физлиц, так и от юрлиц. Сотрудники управления сейчас проверяют все заявления на предмет того, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, - рассказала пресс-секретарь УЭБиПК Люция Тимергалиева.

Проверка по каждому заявлению проводится в течение месяца, в настоящее время заявления продолжают поступать. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно, что в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании "ТФБ-Финанс". Сообщается, что теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

При этом президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка, на совещании он дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении руководства банка, при этом заметив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.