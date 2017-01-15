ЦБ хочет привлечь к санации Татфондбанка клиентов, хранивших на счетах от 100 млн рублей

Регулятор настаивает именно на такой схеме

Центральный Банк России хочет привлечь к спасению Татфондбанка клиентов, на счетах которых хранилось более 100 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

- Татфондбанк может стать первой кредитной организацией, спасение которой будет проводиться не за счет государственных денег (Агентства по страхованию вкладов и ЦБ), а за счет средств кредиторов. Регулятор настаивает именно на такой схеме, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что власти Татарстана могут докапитализировать Татфондбанк в случае санации‍. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, средства которых "зависли" в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции банка в случае санации банка. По словам президента РТ, решение о санации банка пока что еще не принято.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Кроме этого, в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании 2ТФБ-Финанс". Сообщается, что теперь их средства не подлежат страховому возмещению.