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ЦБ хочет привлечь к санации Татфондбанка клиентов, хранивших на счетах от 100 млн рублей

ЦБ хочет привлечь к санации Татфондбанка клиентов, хранивших на счетах от 100 млн рублей
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Фото: ProKazan.ru
Регулятор настаивает именно на такой схеме

Центральный Банк России хочет привлечь к спасению Татфондбанка клиентов, на счетах которых хранилось более 100 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

- Татфондбанк может стать первой кредитной организацией, спасение которой будет проводиться не за счет государственных денег (Агентства по страхованию вкладов и ЦБ), а за счет средств кредиторов. Регулятор настаивает именно на такой схеме, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что власти Татарстана могут докапитализировать Татфондбанк в случае санации‍. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, средства которых "зависли" в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции банка в случае санации банка. По словам президента РТ, решение о санации банка пока что еще не принято.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Кроме этого, в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании 2ТФБ-Финанс". Сообщается, что теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

Люция Кашапова, 16.01.2017, 08:43
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин16 января 2017, 08:52
Это как это? Обворованные властями и мусиным должны будут еще на их шарашный банк скинуться?
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1
12
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Дюма16 января 2017, 08:57
The best means of saving денег-buying gold
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Дюма16 января 2017, 09:00
The best means of saving money, buying gold.Лучшее средство спасения денег-покупка золота.
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Человек16 января 2017, 09:01
А почему тогда например не Шувалов, Сечин, Костин и Якунин из своих средств не санируют? Или Мусин с учредителями?
0
8
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Горожанин16 января 2017, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
Это как это? Обворованные властями и мусиным должны будут еще на их шарашный банк скинуться?
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Один из видов санации. Требования кредиторов третьей очереди (т.е. вкладчиков) будут конвертированы в капитал банка. В итоге, кредиторы станут акционерами банка, и в случае его дальнейшего успешного функционирования после оздоровления, они смогут получить свои деньги.
0
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Горожанин16 января 2017, 09:19
В ответ на комментарий пользователя
Это как это? Обворованные властями и мусиным должны будут еще на их шарашный банк скинуться?
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всегда так на положительные новости реагируете?
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Горожанин16 января 2017, 09:29
Санация ТФБ уже очевидна!!! Отлично!
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Горожанин16 января 2017, 09:41
Если правительство республики скинется на санацию банка, то полный вперед, у них денег много. А вот среди вкладчиков вряд ли такие идиоты найдутся.
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Горожанин16 января 2017, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
всегда так на положительные новости реагируете?
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А вы из тех, кто часть денег вкладчиков из банка в свой карман переложил? Поэтому новость положительная?
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Горожанин16 января 2017, 09:44
Вместо денег выдадут бумажки. Акции банка. Т.е., оппокинутые люди сами себе должны будут? Лол )
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