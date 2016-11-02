Власти Татарстана могут докапитализировать Татфондбанк в случае санации‍

Также собираются провести переговоры с компаниями, средства которых "зависли" в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции банка в случае санации банка

Правительство Татарстана проводит переговоры с крупными вкладчиками Татфондбанка о возможности капитализации их депозитов в случае принятия решения о санации кредитной организации.

- Есть компании, которые депозиты там держат, мы ведем с ними переговоры, в случае если появится санатор, чтобы они капитализировали свои депозиты, — сказал сегодня Минниханов в кулуарах Гайдаровского форума, передает РИА Новости.

Также будут проведены переговоры с компаниями, средства которых "зависли" в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции банка в случае санации банка.

- У нас есть возможности какие-то поддержки, и мы понимаем, что для нас это очень важный проект, - подчеркнул Минниханов.

По словам президента РТ решение о санации банка пока что еще не принято.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Накануне стало известно, что в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании 2ТФБ-Финанс". Сообщается, что теперь их средства не подлежат страховому возмещению.