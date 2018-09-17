Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани

При этом у погибшего 24-летнего парня не было водительских прав

Стал известен владелец угнанного Mercedes G-Class (Gelandewagen), водитель которого погиб сегодня утром в Казани на улице Клары Цеткин в ДТП с мостом, им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Отмечается, что предыдущим владельцем Mercedes с номером М 222 ТЕ.116 был Мансур Абдуллович Губайдуллин, которому в июле этого года исполнился 71 год.

- Полный тезка владельца машины — Губайдуллин Мансур Абдуллович — упоминается в постановлении кабинета министров РТ от 29.01.99 года №34 "О назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ Республики Татарстан". В документе он упоминается как начальник управления государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом, а также вводится в состав представителей государства в ГК "ТАИФ", - говорится в сообщении.

Нынешний владелец в 2014 году был руководителем ООО "Алинт", которая занималась доставкой продуктов питания, при этом на конец 2016 года общество отметилось нулевой выручкой. ИП Минвалеев занимается техобслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легких грузовиков.

Сам Алмаз Минвалеев не был за рулем Gelandewagen, по его словам, у машины сломалась сигнализация и ее у него угнали.

Неизвестный мужчина угнал автомобиль ночью, после чего на высокой скорости врезался в опору моста. Тормозной путь составил 50 метров, следовательно, скорость в момент столкновения могла составлять около 100 км/час. Водитель не был пристегнут, он скончался на месте.

"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года. Прав на управление автомобилями молодой человек никогда не получал. Владелец Gelandewagen рассказал полицейским, что уже написал заявление об угоне.