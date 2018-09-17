Наверх
Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани
13:48, сегодня17
Власти поручили перевести территорию бывшей военной базы в Аракчино под застройку домами
14:24, сегодня7
Российский бизнес предупредил о росте цен на молочную продукцию‍ из-за решения о полках
12:59, сегодня10
Стала известна личность девочки, найденной мертвой на козырьке подъезда в Азино
12:00, сегодня2
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
В ГИБДД посоветовали объезжать часть улицы Ершова, где появилась огромная яма
11:31, сегодня21
В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы
11:10, сегодня14
В Челнах на пешеходном переходе водитель Toyota сбил женщину с двумя детьми
10:56, сегодня10
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
СМИ: погибший водитель Gelandewagen, который врезался в мост в Казани, был угонщиком
10:36, сегодня26
Его раунды в баттлах отметил сам Oxxxymiron. В Казань приезжает российский рэпер Rickey F
10:33, сегодня9
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения налогового вычета
10:15, сегодня
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
Из Казани собираются открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену
10:12, сегодня14
В Татарстане более 4 тысяч жительниц получат пособие на первенца
09:26, сегодня11
На дороге по улице Ершова появился провал глубиной в 7,5 метров
09:24, сегодня36
В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб
08:59, сегодня44
Винтажный кумган, автограф Роналду и биткойны: 10 необычных вещей, которые продают казанцы
07:00, сегодня15
Сегодня в Казани воздух прогреется до +17 градусов
06:18, сегодня3
БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело
00:00, сегодня33
Казань сегодня: повышение стоимости проезда, смерть полицейского в РТ и парковки
20:12, 17.09.201811
Блоги ProKazan.ru: о том, как тяжело попасть к онкологу по всем правилам
18:00, 17.09.201854
В Казани 17-летняя студентка Банковской школы воткнула нож в спину парню на вечеринке
17:19, 17.09.201851
Сын главы "Метроэлектротранса" возглавил Роструд по Татарстану
16:59, 17.09.201859
Ак Барс Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани
16:18, 17.09.2018
Минниханова накормили вареной картошкой в Арском районе
16:15, 17.09.201824
Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче
15:59, 17.09.201813
В Татарстане разыскивают таксиста, который пропал, уехав из дома
15:59, 17.09.201814
Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров
15:28, 17.09.201853
Под Казанью за взятку в 30 тыс рублей задержали двух братьев, работающих в колонии
14:56, 17.09.201817
Почти 2000 человек подписались под петицией в защиту бизнесмена из РТ, убившего грабителей
14:27, 17.09.201841
В Казани тепло в определенные дома могут подать уже на этой неделе
14:09, 17.09.20188
СМИ: правительство России заблокирует инициативу о возврате "курилок" в аэропорты
13:35, 17.09.201812
Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте
13:14, 17.09.2018117
В Казани 20-летняя девушка убила своего любовника
12:26, 17.09.201839
Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ
11:40, 17.09.201833
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍
11:29, 17.09.201824
В центре Казани на ряде улиц стоимость платных парковок поднимут до 100 рублей в час
10:18, 17.09.201877
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процентных пункта
10:00, 17.09.20183
В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский
09:59, 17.09.20186
В Казани на козырьке подъезда нашли труп 14-летней школьницы
09:29, 17.09.201818
В центре Казани упавшее дерево перекрыло движение
09:02, 17.09.201817
Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков
07:01, 17.09.201815
Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
06:28, 17.09.20185
Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
16:57, 16.09.201828
Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его "цвет настроения", Лорак и роскошь
14:10, 16.09.201863
Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
13:28, 16.09.201875
«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»
12:43, 16.09.201822
Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района
11:32, 16.09.201825
Готовый проект для вашего дома-мечты
11:04, 16.09.2018
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
10:42, 16.09.20187
С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора
10:41, 16.09.201818
Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах
09:16, 16.09.201862
Двойная победа сборной России в Казани: лучшие моменты матча по регби-7
09:16, 16.09.20182
Актер Алексей Чадов начал встречаться с девушкой из Казани
07:56, 16.09.201836
Бабье лето продолжается: в Казани сегодня будет тепло
07:25, 16.09.20183
Простые методы борьбы с послеродовой депрессией
20:36, 15.09.2018
В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей
17:22, 15.09.2018109
"Рубин" обыграл "Енисей" и поднялся на 5-е место в таблице
16:33, 15.09.201811
В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 "выдающихся" людей
15:06, 15.09.201889
В Казань на частную вечеринку прилетели Филипп Киркоров и Ани Лорак?
12:33, 15.09.201851
В Татарстане сгорели несколько тысяч рулонов сена
11:50, 15.09.201827
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани

Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия
При этом у погибшего 24-летнего парня не было водительских прав

Стал известен владелец угнанного Mercedes G-Class (Gelandewagen), водитель которого погиб сегодня утром в Казани на улице Клары Цеткин в ДТП с мостом, им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Отмечается, что предыдущим владельцем Mercedes с номером М 222 ТЕ.116 был Мансур Абдуллович Губайдуллин, которому в июле этого года исполнился 71 год.

- Полный тезка владельца машины — Губайдуллин Мансур Абдуллович — упоминается в постановлении кабинета министров РТ от 29.01.99 года №34 "О назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ Республики Татарстан". В документе он упоминается как начальник управления государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом, а также вводится в состав представителей государства в ГК "ТАИФ", - говорится в сообщении.

Нынешний владелец в 2014 году был руководителем ООО "Алинт", которая занималась доставкой продуктов питания, при этом на конец 2016 года общество отметилось нулевой выручкой. ИП Минвалеев занимается техобслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легких грузовиков.

Сам Алмаз Минвалеев не был за рулем Gelandewagen, по его словам, у машины сломалась сигнализация и ее у него угнали.

Неизвестный мужчина угнал автомобиль ночью, после чего на высокой скорости врезался в опору моста. Тормозной путь составил 50 метров, следовательно, скорость в момент столкновения могла составлять около 100 км/час. Водитель не был пристегнут, он скончался на месте.

"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года. Прав на управление автомобилями молодой человек никогда не получал. Владелец Gelandewagen рассказал полицейским, что уже написал заявление об угоне.

Нравится читать ProKazan.ru? Подписывайтесь на наши новости в Яндексе!

N. Vildanov, 18.09.2018, 13:48
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин18 сентября 2018, 14:27
Владельцев Владелец Владельцевич.
1
11
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:29
Чето тут не чисто...
1
11
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:33
Вы зачем мой комментарии удалили? Объясните уж тогда в чем я была не права?
2
1
Согласны с автором?
Писатель не умный18 сентября 2018, 14:34
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
11
3
Согласны с автором?
гоРОЖАнин18 сентября 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
Развернуть
как я не невижу страну дебилов - 32 года владелец- 24-угонщик
Лучший комментарий
1
15
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
Развернуть
Сейчас Ваш коммент тоже удалят))) вместо того чтоб исправить ошибки,проще удалять комментарии.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
Развернуть
УЖАСНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЗОШЕДШЕГО!!! КУДА СМОТРЕЛ ГЛАВ РЕДАКТОР ДАВАЯ ДОБРО НА ВЫПУСК!?
4
4
Согласны с автором?
Димон18 сентября 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
Развернуть
Прежде чем ненавидеть, научись внимательно читать.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:39
прокозявки сначала свой сопливый нос засунут,состряпают статью не зная сути,а потом начинают пердеть от восторга мнимого.....все как всегда короче
2
2
Согласны с автором?
СмотрящийЗаСмотрящими18 сентября 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
Развернуть
Ну раз у "БО" инфу бериёте, давайте и лучший коммент от них:
"Таких Алмазиков пол Казани,уважаемые представители государства в АО ТАИФ,проводите тренинги со своей полоумной деревенской родней перед их десантированием в Казани.Тема тренингов-соблюдение ПДД,как отличить зеленый от красного,почему я не всегда прав,что такое город,как разговаривать со старшими,ОСАГО КАСКО и как не попасть в тюрьму.Как показывает практика,их даже бородка не спасает!"
2
11
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Владельцев Владелец Владельцевич.
Развернуть
Чо то не знаю такого, да xpeн бы с ним.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:46
нас рать
ваапще
0
0
Согласны с автором?
Василиса Петровна18 сентября 2018, 14:54
Уверена это был не угон. Возможно парень работал у него водителем и был в состоянии опьянения, или употреблял что-нибудь. А чтоб не пачкаться, и отбить страховку списали на угон.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:56
Заяву конечно же написал уже после происшествия, чтоб не получить наказание за доверие авто бесправнику.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев
"Татар Информ" отмечает, что погибшему водителю было 24 года.

как я ненавижу эту вашу проказу
Развернуть
Некоторый читатель, похоже, тоже умом не блещет. Погиб-то 24-летний угонщик, а не 32-летний владелец.
0
0
Согласны с автором?
Марк Дим18 сентября 2018, 15:04
угонщик будет под стольник летать, серьезно?! Там погоня была или типа того?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 15:06
Вероятнее всего Врет что угнали. Если скажет что довертл бесправному, считай залет. Тут сейчас зависит от того сколько будет готов забашлять, чтоб версия стала рабочая.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru