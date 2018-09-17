СМИ: погибший водитель Gelandewagen, который врезался в мост в Казани, был угонщиком

Скорость иномарки составляла около 100 км/час

Водитель Mercedes G-Class (Gelandewagen), который погиб сегодня утром, врезавшись в опору железнодорожного моста на улице Клары Цеткин в Казани, был угонщиком. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Предварительно, неизвестный мужчина угнал автомобиль ночью, после чего на высокой скорости врезался в опору моста. Тормозной путь составил 50 метров, следовательно, скорость в момент столкновения могла составлять около 100 км/час. Водитель не был пристегнут, он скончался на месте. На вид водителю было около 30-40 лет.

По данным МВД, столкновение случилось около 5 часов утра, водитель иномарки в нарушение ПДД двигался с небезопасной скоростью, в результате чего и случилось ДТП.

Сейчас ведется расследование.