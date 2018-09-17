В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб

По некоторым данным, водитель мог уснуть за рулем

В Казани на улице Клары Цеткин сегодня утром в ДТП погиб водитель Mercedes G-Class (Gelandewagen), он потерял управление и врезался в мост. Информация о ДТП появилась в соцсетях.

Предварительно, столкновение случилось около 5 часов утра, водитель на большой скорости не справился с управлением и врезался в опору ж/д моста.

Очевидцы бросились на помощь водителю, но вытащить его из салона раскуроченной иномарки не смогли, он скончался. В салоне сработали подушки безопасности, но они не помогли, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, предварительно, погибшему мужчине было от 30 до 40 лет.

Очевидцы сообщают о большой пробке на месте ДТП.