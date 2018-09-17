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В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб

В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб
16+
Фото: Артем Павлов, соцсети
По некоторым данным, водитель мог уснуть за рулем

В Казани на улице Клары Цеткин сегодня утром в ДТП погиб водитель Mercedes G-Class (Gelandewagen), он потерял управление и врезался в мост. Информация о ДТП появилась в соцсетях.

Предварительно, столкновение случилось около 5 часов утра, водитель на большой скорости не справился с управлением и врезался в опору ж/д моста.

Очевидцы бросились на помощь водителю, но вытащить его из салона раскуроченной иномарки не смогли, он скончался. В салоне сработали подушки безопасности, но они не помогли, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, предварительно, погибшему мужчине было от 30 до 40 лет.

Очевидцы сообщают о большой пробке на месте ДТП.

N. Vildanov, 18.09.2018, 08:59
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин18 сентября 2018, 09:09
Естественный отбор в действии
14
16
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Горожанин18 сентября 2018, 09:10
Единственное работающее правосудие в России - это мосты и столбы. .
Лучший комментарий
13
53
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Jules Winnfield18 сентября 2018, 09:13
Бухой стопудово.
8
26
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Горожанин18 сентября 2018, 09:14
Вот так и погиб "Гелик" вдали от родины...
8
3
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:15
В ответ на комментарий пользователя
Вот так и погиб "Гелик" вдали от родины...
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Гелик то за что?
8
7
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Димон18 сентября 2018, 09:24
Человек погиб. А вы глумитесь. Нелюди.
31
28
Согласны с автором?
Марк18 сентября 2018, 09:25
Это какая же должна была быть скорость, чтобы так смяло гелик?!?!?
3
14
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:31
В ответ на комментарий пользователя
Бывают же хорошие новости!
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Анвар, ты ничтожное существо. Человеку могло стать плохо - сердце, сосуды и т.д.. Прости, Господи, и не накажи тебя за твои гадкие слова...
17
18
Согласны с автором?
Стас18 сентября 2018, 09:31
На одного мудака меньше. Надо ездить, а не летать.
10
21
Согласны с автором?
Деревенщина18 сентября 2018, 09:40
В ответ на комментарий пользователя
Анвар, ты ничтожное существо. Человеку могло стать плохо - сердце, сосуды и т.д.. Прости, Господи, и не накажи тебя за твои гадкие слова...
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Смотри жалостливый как бы такой сердечник на геликон за 6 Лямов на скорости за сотку твою семью не встретил.
3
23
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Человек погиб. А вы глумитесь. Нелюди.
Развернуть
Нелюди - это те - кто на таких машинах ездит ! Дурачок ты колхозный ! Или может - дружок этого урода ? Который в мост до смерти влюбился. ?:-D
5
18
Согласны с автором?
Ф118 сентября 2018, 09:42
Многие считают, что покупая дорогую машину можно чувствовать себя в безопасности, но это далеко не так.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Человек погиб. А вы глумитесь. Нелюди.
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Человек за 6 млн машину не купит, одним жуликом меньше
5
15
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:45
В ответ на комментарий пользователя
Человек погиб. А вы глумитесь. Нелюди.
Развернуть
Что холоп - барина своего жалеешь. ?
3
15
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
Анвар, ты ничтожное существо. Человеку могло стать плохо - сердце, сосуды и т.д.. Прости, Господи, и не накажи тебя за твои гадкие слова...
Развернуть
Слышь ты - исусик ! А ты в курсе что пользоваться интернетом - грех! Божинька тебя покарает . Молнией .
4
9
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:52
Чёрная зависть рулит неудачниками-комментаторами. А парень отлетался просто, много таких без башенных, храни их судьба!
11
5
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Чёрная зависть рулит неудачниками-комментаторами. А парень отлетался просто, много таких без башенных, храни их судьба!
Развернуть
А тобой то что рулит? Дешевая водка? С утра пораньше?:-D
3
10
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
Чёрная зависть рулит неудачниками-комментаторами. А парень отлетался просто, много таких без башенных, храни их судьба!
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Зависть к чему? К новому клиенту морга?? Иди проспись - святоша !:-)
1
9
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
Это какая же должна была быть скорость, чтобы так смяло гелик?!?!?
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Если гелендваген до этого был в серьезном ДТП, после которого раму варили в ара-сервисе, то больших скоростей не нужно.
0
1
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 10:11
Скорость хорошая была, раз рамный джип так ушатало. Соточку он летел.
0
2
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Горожанин18 сентября 2018, 10:18
Задохло ? Ну и куй с нём.
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