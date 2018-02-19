Около Энергоуниверситета появилась камера, фиксирующая непропуск пешеходов

Пока что камера работает в тестовом режиме

В Казани на перекрестке улиц Чистопольской и Декабристов напротив Энергоуниверситета появилась камера, фиксирующая три вида нарушений - превышение скорости движения, проезд на "красный" и нежелание водителя пропускать пешехода. Об этом сообщает "Вечерняя Казань". Камера расположена на перекрестке улиц Декабристов и Вахитова.

Отмечается, что пока что камера работает в тестовом режиме, через пару месяцев после анализа статистики водителям начнут приходить "письма счастья".

Представитель ФАР в Казани Владлен Копвиллем нашел минусы в данном решении.

- Дело в том, что в Правилах дорожного движения речь идет о том, что водитель обязан остановиться или притормозить, чтобы не вынуждать пешехода менять траекторию и скорость движения. На практике инспекторы ГИБДД считают, что если пешеход ступил на переход, водители должны остановиться. Если в качестве доказательства нарушения будут предоставлять видео, по которому можно будет понять, притормозил ли водитель вовремя, шарахнулся ли пешеход, уворачиваясь от автомобиля, - это нормально. Можно будет определить, действительно ли виноват водитель. Если же автовладельцы будут получать просто фото - это плохо, - заявил Владлен Копвиллем.

Отметим, ранее в центре Казани около ТЦ "Кольцо" уже была установлена камера фотовидеофиксации "Одиссей", которая следит, как водители пропускают пешеходов и соблюдают правила при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. При этом минувшей осенью Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении штрафов до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Также в ГИБДД подготовили еще нововведения - был запрещен разворот на проспекте Амирхана на пересечении с улицей Воровского. На перекрестке были установлены знаки, предписывающие водителям двигаться только в прямом направлении.

Для тех, кто движется по проспекту Амирхана в направлении центра города, осталось два пути. Первый — через кольцо на улице Миля: для разворота надо переехать по путепроводу над железной дорогой в Авиастроительный район, а потом вернуться назад. Второй — более короткий: надо повернуть с проспекта Амирхана направо на узкую и забитую транспортом улицу Воровского, там развернуться и вновь проехать перекресток Амирхана - Воровского, но уже с поворотом налево.