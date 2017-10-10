Госдума ужесточила штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении штрафов до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Как передаёт РИА Новости, в действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях установлен штраф в размере 1,5 тыс. руб.

Ранее соответствующий проект закона был принят Госдумой во втором чтении.

- Мы помним с вами безумные 1990-е годы, когда пешеход боязливо стоял на "зебре" и ждал момента, когда ему удастся перебежать, - напомнил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Машины ехали практически не останавливаясь.

По его мнению, ужесточение штрафов, "хотя раздавались критические слова по этому поводу, себя оправдало.