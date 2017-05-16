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Портал ProKazan.ru узнал, когда в городе полностью закончится ремонт дорог

Портал ProKazan.ru узнал, когда в городе полностью закончится ремонт дорог
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Рабочие усиленными темпами готовятся к Кубку Конфедераций

Ремонт дорог в Казани будет полностью завершен к началу июня. Как рассказала порталу ProKazan.ru пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Наиля Клевлеева, ряд улиц будут закончены к 25 мая, остальные — к 8 июня. Что касается разметки, то она уже наносится на центральных улицах города, в частности, на Ленинской дамбе, Миллениуме и Карла Маркса.

На данный момент идут активные работы по замене асфальта на Вахитова, Чистопольской и Декабристов. Большая часть работ ведется в ночные часы.


Перекресток Чистопольская-Декабристов-Вахитова


Улица Вахитова

В частности, на сегодняшний день уже готова часть проезжей части улицы Декабристов в районе Гагарина. Вскоре рабочие должны приступить к ремонту тротуара. Напомним, неделю назад рабочие начали освобождать проезжую часть от строительной техники и забора, который более двух лет скрывал эту часть дороги. Отметим, что месяц назад начальник технического отдела «Казметростроя» Владимир Стекольщиков рассказывал порталу ProKazan.ru, что этот участок должны открыть до 15 июня 2017 года. В итоге все работы удалось завершить почти на месяц раньше.


Улица Декабристов

Мнение казанцев: «Лучше потерпеть ремонт, чем ямы на дорогах»

Несмотря на то, что ремонт дорог вызывает некоторые неудобства (в частности, не всегда возможно проехать по определенных дорогам), казанские водители готовы терпеть, ведь это делается во благо.

- Я хожу в фитнес-клуб в «Казань Арене», а из-за Кубка Конфедераций уже начались проблемы с парковкой. Более того, в дни проведения и вовсе не смогу попасть на тренировки, так как его на это время закроют. Это, конечно, доставляет неудобства, но лучше потерпеть ремонт, чем ямы на дорогах, - прокомментировал Игорь Батаутдинов. 

Как будут перекрывать дороги во время проведения матчей Кубка Конфедераций

В дни проведения матчей Кубка Конфедераций будет полностью перекрываться Третья транспортная дамба, она будет использоваться только для пешеходов и болельщиков. Также будет перекрыта часть Сибгата Хакима, Чистопольской, Ямашева, Гаврилова и Арбузова. Кроме того, будет запрещена парковка транспорта по улицам: Нигматуллина, Чистопольская и Адоратского.

Женя Потехина, 17.05.2017, 14:03
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин17 мая 2017, 14:12
Ремонт должен всегда продолжаться, вы чего. Нельзя раз и на всегда построить.
0
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Чел17 мая 2017, 14:13
Хочу выразить слова благодарности всем службам, на всех уровнях за отличные дороги в нашем городе. Вот сча меня заминусят наверное. Но я много езжу Знаю в каком состоянии дороги во многих регионах. В РТ за дорогами следят. От этогго у нас к сожалению много дурачков на трассах, которые летят как угарелые дауны. Обгоняют везде где не лень, а потом плетутся перед тобой . Вообщем дороги хорошие, а водители дураки. Они сча еще понабегут и начнут жжаловаться, что где то асфальт ширшавый мешает под 200 лететь.
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5
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117 мая 2017, 14:22
Было бы здорово, если бы в РТ больше рейдов на обгоны в неположенном месте устраивали. Даунов реально очень много
1
0
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 14:25
проходили , знаем....за два дня до начала закатают весь асфальт, неважно в снег или дождь!
0
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Горожанин17 мая 2017, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Было бы здорово, если бы в РТ больше рейдов на обгоны в неположенном месте устраивали. Даунов реально очень много
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это не панацея ! Систему полностью нужно менять!
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Димас люблю пивас17 мая 2017, 14:38
Никогда!
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