На перекрытом участке Декабристов в районе Гагарина начали подготовку к укладке асфальта

На перекрытом участке улицы Декабристов между Гагарина и Восстания начались подготовительные работы для последующей укладки асфальта. В минувшие выходные была разобрана часть забора, который более двух лет скрывал часть дороги, а сегодня, 10 мая, проезжую часть уже засыпали щебнем.

Напомним, три недели назад начальник технического отдела «Казметростроя» Владимир Стекольщиков рассказывал порталу ProKazan.ru, что этот участок должны открыть до 15 июня 2017 года.

Отметим, что улицу Декабристов (на участке от Вахитова до Воровского) планировали закрывать для движения до 10 мая.