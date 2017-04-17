Перекрытый участок Декабристов около Гагарина откроют к 15 июня, у ДК Химиков — осенью

Портал ProKazan.ru выяснил, почему открытие двух перекрытых участков переносится

Перекрытый участок улицы Декабристов между улицами Гагарина и Восстания должны открыть к 15 июня 2017 года, а участок в районе ДК Химиков — не раньше осени.

Как рассказал порталу ProKazan.ru начальник технического отдела «Казметростроя» Владимир Стекольщиков, изначально работы на участке между Гагарина-Восстания планировалось сдать не ранее, чем в июле 2017. Именно столько времени было необходимо по технологии строительства, исходя из того объема работ, которые необходимо доделать.

- Как строитель я рассчитываю сроки, исходя из объема работ, которые остались, и я изначально просил дать ордер до июля. Комитет внешнего благоустройства, в частности, комиссия административно-технической инспекции, которые выдают ордера, отказались давать ордер до июля, и выдали до 15 апреля,- рассказал Владимир Стеклольщиков. - В прошлый четверг мы снова подали документы с просьбой дать один ордер - до 15 июня. Подтянулись, посмотрели, все сделаем к этой дате вместе с благоустройством.



Перекрытый участок улицы Декабристов между Гагарина и Восстания

Несмотря на то, что документы в административно-техническую инспекцию были поданы, на сегодняшний день ордер еще не выдан.

Водителей, которые ждут открытия перекрытых участков, можно понять. Но стоит понять и строителей, которые ввиду тяжелых условий труда не могут провести тот объем работ, для которых необходимо определенное количество времени, за более короткий срок.



Перекрытый участок улицы Декабристов между Гагарина и Восстания

- Мы везде пишем, мы ведем работы горно-проходческие под землей в закрытых тяжелых условиях при наличии движения метрополитена. Слева и справа от нас в тоннелях бегают поезда. У нас есть ограничения по времени — некоторые виды работ днем, когда работает метрополитен, мы проводить не можем. Мы работаем только по ночам, когда метро стоит. Из-за этого и происходит увеличение времени работ. Невозможно быстро сделать то, что делается более продлено.



Перекрытый участок Декабристов возле ДК Химиков