5 ограничений, которые могут ждать казанских водителей во время Кубка Конфедераций

Портал ProKazan.ru узнал у экспертов, в каких случаях действительно стоит бояться сотрудников ГИБДД

1. ГИБДД будет отправлять на штрафстоянку все битые автомобили?

Сообщение о том, что ГИБДД Казани будет отправлять на штрафстоянку все автомобили, которые имеют даже небольшие царапины, взбудоражило автомобилистов несколько недель назад, однако эта информация оказалась не совсем верной.

ГИБДД. В разговоре с нашим изданием командир полка ДПС ГИБДД Казани Михаил Савин рассказал, что сотрудники Госавтоинспеции «будут обращать особое внимание» именно на автомобили с явными (!) несоответствиями техническому регламенту, а не на мелкие повреждения.

- Мы будем обращать особое внимание на автомобили с явными признаками несоответствия техническому регламенту, а также на автомобили, передвигающиеся после ДТП с разбитыми бамперами, фарами и лобовыми стеклами, - рассказал Михаил Савин.

По словам Михаила Савина, если лобовое стекло, к примеру, треснуло от камня из-за под колес другого авто, то ни о какой штрафстоянке речь не идет.

ФАР. Глава регионального отделения Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин призвал водителей не паниковать.



Рамиль Хайруллин

- Я думаю, в ГИБДД прекрасно понимают, что за это (трещины и разбитые бампера, - прим.редакции) на штрафстоянку не отправляют, - прокомментировал он нашему изданию.

Однако несмотря на то, что штрафстоянка в этом случае не грозит, могут грозить штрафы.



Дмитрий Золотов

- Тут все зависит от степени повреждения. Если отсутствует бампер или элемент кузова, то будут штрафовать. За сколы на лобовом стекле (трещины в районе работы дворников) могут придраться, причем вполне законно, - прокомментировал порталу ProKazan.ru автоэксперт Дмитрий Золотов. - Сотрудники ГИБДД будут внимательнее на дороге, наказать можно и за не горящую переднюю фару. Эти мелочи, но исходя из них можно говорить о техническом состоянии автомобиля.

Комментарий юриста о незаконности штрафстоянки можно прочитать по ссылке.

«Водителей не прессуют на таких крупных мероприятиях»

Эксперты также отмечают,что фразы о том, что ГИБДД выгодно штрафовать как можно больше водителей — миф.

- Как показала практика, водителей не прессуют на таких крупных мероприятиях, - прокомментировал Дмитрий Золотов. - ГИБДД важнее спокойствие на дорогах. В Казани прошло много крупных международных мероприятий, поэтому поведение водителей уже выработалось временем: нарушители прячутся, а законопослушные водители, которые не имеют штрафов, выезжают без страха.

Рамиль Хайруллин еще раз призвал водителей относиться к слухам более серьезно.

- Как у нас раньше был слух про жилетки (несколько лет назад в Интернете обсуждалось требование якобы обязательного наличия у водителя флуоресцирующего жилета, - примечание редакции), сейчас будут такие же слухи плодить про права, про бампера, фары и так далее. Мы уже пережили два крупных события, на третьем мы должны относиться к таким слухам более серьезно — не верить всему, что говорят. Тем более это все будет летом, многие будут проживать за городом.

2. Будет ли проводиться больше рейдов?

Каких-то специальных рейдов к Кубку Конфедераций, скорее всего, ждать не стоит.

- Возможно, будут чаще проводиться «тоннели» (инспекторы ДПС массово останавливают и досконально проверяют все проезжающие автомобили, - примечание редакции), - прокомментировал Рамиль Хайруллин. - А если говорить о рейдах по поводу тонировки, то тут я встану на сторону ГИБДД. Хоть там и небольшой штраф, то хотя бы на месте ее отдирать, ведь это непорядок.

Возможно, ГИБДД начнет чаще проверять документы.

- Рейды ГИБДД и так устраивает регулярно, а тонировка - это единичные случаи, большая часть автомобилей не тонирована. Проверять будут документы. Если у водителя с ними все в порядке, то нет смысла переживать. Еще каждый водитель должен иметь огнетушитель и аптечку, - добавил Дмитрий Золотов.

3. Будут ли «охотиться» на тех, у кого есть штрафы за нарушение ПДД?

Если у вас есть просроченные штрафы, то тут стоит начать переживать.

- По штрафам могут усилить проверки, привлекая судебных приставов. Будут максимально работать на выявление нарушителей, Казань и так на первом месте по штрафам, - рассказал Дмитрий Золотов.

4. Возникнет ли сложность с получением водительских прав?

Еще один миф, который активно обсуждается теми, кто в ближайшее время должен получить водительские права, это то, что их количество будет специально ограничено.

- Сейчас существуют МФЦ (многофункциональные центры госуслуг), где можно получить права, ГИБДД уже не играет активную роль. Тем более это все происходит онлайн, - успокоил будущих водителей Рамиль Хайруллин.

5. Ограничение движения

Ограничение движения — это, пожалуй, единственное, что абсолютно точно будет ждать водителей. Напомним, что в дни матчей Кубка Конфедераций будет полностью перекрываться Третья транспортная дамба, автобусы и трамваи будут разворачиваться, сквозного проезда не будет. Дамба будет использоваться только для пешеходов и болельщиков.

Вблизи самого стадиона для движения будут перекрыты следующие участки дорог:

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф.Амирхана до ул. Чистопольской;

ул. Чистопольская, на участке от ул. А.Бичурина до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. А.Бичурина;

пр. Х.Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

ул. Гаврилова, на участке от ул. Чуйкова до ул. Чистопольской;

ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. Журналистов.

Заезд в дворовые территории будет запрещен со стороны улицы Сибгата Хакима и Чистопольская, так как эти части улиц попадают в предварительный транспортный периметр.

- Понятно, что во время проведения будет сильно ограничено движение, где-то оно будет запрещено, где-то будет запрещена остановка и стоянка. Просто нужно, чтобы власти города заранее оповещали об ограничениях, - прокомментировал Рамиль Хайрулллин.

Для справки:



Кубок конфедераций 2017 — восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, который должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира, который пройдет в 2018 году.