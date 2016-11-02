Казанских водителей запугали сообщениями о штрафстоянке за разбитый бампер

Портал ProKazan.ru разобрался, за какие неисправности грозит штраф и кому действительно нужно беспокоиться

Приближающийся Кубок Конфедераций заставляет нервничать водителей, автомобили которых находятся не в идеальном состоянии — в Сети активно обсуждается информация о том, что ГИБДД будет отправлять на штрафстоянку автомобили, которые ездят по городу с разбитыми элементами или без бамперов. Одни ссылаются на слова представителей Госавтоинспекции о том, что даже небольшая трещина может стать причиной немилости, другие считают, что это незаконно.

Портал ProKazan.ru разобрался, за какие неисправности грозит штраф и кому действительно нужно беспокоиться.

ГИБДД: «Будем обращать внимание на автомобили, попавшие в ДТП»

Командир полка ДПС ГИБДД Казани Михаил Савин в разговоре с нашим изданием рассказал, что сотрудники Госавтоинспеции будут обращать особое внимание на автомобили с явными несоответствиями техническому регламенту.

- Мы будем обращать особое внимание на автомобили с явными признаками несоответствия техническому регламенту, а также на автомобили, передвигающиеся после ДТП с разбитыми бамперами, фарами и лобовыми стеклами, - рассказал Михаил Савин.

По словам Михаила Савина, если лобовое стекло треснуло от камня из-за под колес другого авто, то ни о какой штрафстоянке речь не идет.

Грозит ли за разбитый бампер штрафстоянка?

Из слов командира полка ДПС ГИБДД Казани становится понятно, что на разбитые автомобили действительно «будет обращаться внимание», но фраза «обращать внимание» не означает именно штрафстоянку.

Отметим, что в ПДД установлен перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. И если ваш автомобиль действительно сильно поврежден и имеет какие-то неполадки, то стоит задуматься.

Как рассказал порталу ProKazan.ru юрист холдинговой компании «Тулпар» Камиль Фасахов, если транспортное средство после ДТП имеет повреждения, которые входят перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то эксплуатация автомобиля не разрешается. Дальнейшее управление таким ТС является административным правонарушением, которые влечет за собой предупреждение или штраф.

- При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к «Основным положениям» запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Оснований поставить автомобиль на штрафстоянку нет.



Задержать автомобиль по праву могут, если в нем имеется заведомо неисправная тормозная система (исключая стояночный тормоз), рулевое управление или сцепление. За разбитый бампер или треснутое лобовое стекло помещение транспортного средства на штрафстоянку незаконно. Это превышение полномочий должностного лица, что карается законом (статья 286 УК РФ), - прокомментировал юрист.

Также Камиль Фасахов привел в пример жизненную ситуацию.

- Если взять жизненную ситуацию, то при управлении автомобилем можно попасть в мелкое ДТП, в результате которого бампер автомобиля может просто напросто остаться на обочине, собственноручно эту неисправность не устранить. Придется ехать в автосервис, но до него нужно же как-то добраться? Пункт 2.3.1 ПДД разрешает это при условии соблюдения необходимых мер предосторожности. Аналогичная ситуация и с лобовым стеклом - поймать мелкий камешек на дороге, от этого никто не застрахован.

Когда автомобилисту может грозить штрафстоянка?

По словам юриста, нужно лишь запомнить, что автомобиль могут забрать на штрафстоянку в нескольких случаях:

1. У водителя нет с собой документов, которые дают право ездить на машине, а именно свидетельства о регистрации или паспорта ТС.



2. В случае, если водитель пьяный или отказывается пройти проверку на содержание и наличие спирта в крови. Если у водителя уже ранее забрали права и в данный момент он их лишен, а также, если у него вообще их нет, т.е. он не проходил обучение в автошколе.



3. В случаях, когда нарушены правила парковки, остановки или стоянки машин, в результате которых создаются пробки и препятствия для свободного движения пешеходов (инспектор полиции имеет право забрать машину только тогда, когда в ней никого нет).



4. Если у автомобиля неисправная тормозная система (исключая стояночный тормоз), рулевое управление или сцепление.