Перекрытие дорог и дамбы у «Казань Арены» в тестовый матч «Рубина»: как избежать коллапса

В ГИБДД рассказали о схемах объезда в день проверочной игры Кубка Конфедераций

В Казани в день тестового матча Кубка Конфедераций между "Рубином" и ЦСКА будет введено ограничение движения около стадиона "Казань Арена", в частности, перекрыта Третья транспортная дамба. О возможных путях объезда сегодня на пресс-конференции рассказал глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов.

17 мая с 17:30 до 23:30 будет ограничено движение фонового транспорта, то есть, легковых и грузовых автомобилей, общественный транспорт будет ездить без изменений, однако остановки около "Казань Арены" не будет.

- На слайде представлен периметр "Последней мили", в границах этого периметра планируется 8 предварительных пунктов контроля, где будут задействованы сотрудники ЧОП. Также на перекрестках около границ периметра будут располагаться посты ДПС, - отметил глава ГИБДД.

При этом около стадиона будет ограничено движение троллейбусов.

В дни Кубка Конфедераций будет полностью перекрываться Третья транспортная дамба, автобусы и трамваи будут разворачиваться, сквозного проезда не будет. Дамба будет использоваться только для пешеходов и болельщиков.

- Заезд в дворовые территории будет запрещен со стороны улицы Сибгата Хакима и Чистопольская, так как эти части улиц попадают в предварительный транспортный периметр, - заявил Ленар Габдурахманов.

Парковаться водителям рекомендуют на следующих парковках:

Рекомендуемые схемы объезда:

Всего в дни спортивных мероприятий за безопасностью движения на дорогах Казани будут следить 687 сотрудников ГИБДД.

Полностью выступление главы ГИБДД можно посмотреть на видео с 17:00.

Министр спорта Владимир Леонов также ответил на вопрос, почему было принято решение о проведении тестового матча именно в будний день, когда многие казанцы будут возвращаться с работы.

- В этом и есть тестовость самого мероприятия - чтобы попробовать протестировать все службы, потому что если мы будет делать это в уик-энд или отдельным мероприятием, тогда мы не сможем соорганизовать все сервисы [...].



Чтобы все мы отработали так, как будето это один из дней Кубка Конфедераций - при этом в июне 2 матча Кубка также приходятся на будний день... Мы специально взяли на себя самое сложное... Когда мы организовывали Универсиаду, мы также проводили репетицию и взяли самый сложный день, когда загружено максимальное количество объектов, и это очень сильно нам помогло, - заявил Леонов.

Игры Кубка конфедераций, помимо Казани, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.