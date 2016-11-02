35 улиц Казани, на которых в ближайшее время будет ограничено движение

Портал ProKazan.ru публикует информацию о сроках закрытия ряда городских улиц

С 17 апреля по 8 июня в Казани поэтапно закроется для движения ряд городских улиц. Это связано с ремонтом проезжих частей, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено на следующих участках дорог:

- ул.Тукая (от площади Вахитова до ул.Татарстан),

- ул.Салимжанова (от ул.Павлюхина до ул.Пушкина),

- ул.Нариманова (от ул.Татарстан до ул.Чернышевского),

- площадь Вахитова (от ул.Марджани до ул.Тукая и Техническая),

- ул.2-я Туринская (от Оренбургского тракта до ул.Карбышева),

- ул.Ахтямова (от ул.Марджани до ул.Красного Пожарника),

- ул.Х.Такташа (от ул.Даурская до ул.Назарбаева),

- ул.Даурская (от Оренбургского тракта до ул.Х.Такташа),

- ул.Сайдашева (от ул.Ш.Камала до ул.Яшляр),

- ул.Ш.Камала (от ул.Сайдашева до ул.Татарстан),

- ул.Кул Гали (от ул.Габишева до ул.Центральная),

- ул.Танковая (от Танкового кольца до ул.Р.Зорге).

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

До 10 мая в Казани будут поэтапно закрываться для движения следующие улицы:

- пр.Амирхана (от ул.Чуйкова до ул.Четаева),

- ул.Вишневского (от ул.Ершова до пр.Универсиады),

- ул.Копылова (от ул.Декабристов до ул.Тэцевская),

- ул.Лево-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан),

- ул.Маркса (от ул.Театральная до ул.Батурина),

- ул.Миля (пересечение с ул.Витера, от ул.Дементьева до ул.Витера),

- ул.Назарбаева (от ул.Павлюхина до ул.Такташа),

- ул.Право-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан),

- ул.Тэцевская (от ул.Копылова до ул.Дементьева, от ул.Северо-Западная до путепровода),

- ул.Чистопольская (от ул.Бондаренко до ул.Четаева, от ул.Четаева до ул.Гаврилова),

- ул.Чуйкова (от ул.Гаврилова до пр.Амирхана);

- пр.Ямашева (от ул.Адоратского до пр.Ибрагимова), парковка на пр.Ямашева, 93 возле ТК «Савиново».

- ул.Декабристов (на участке от ул.Вахитова до ул.Воровского),

- проспект Ибрагимова (на участке от ул.Чистопольская до ул.Воровского),

- ул.Восстания (на участке от ул.Декабристов до ул.Короленко).

Также движение будет ограничено по улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, проспекту Ямашева (до ул.Короленко), по Горьковскому шоссе (на участке от СК «Олимпиец» до озера Лебяжье).

Кроме того, с 21 апреля в Казани полностью закроется проезжая часть улицы Достоевского около дома №1. Временное ограничение движения продлится до 6.00 24 апреля. Закрытие связано с работами по прокладке водопровода.

С 27 апреля в Казани частично закроется для движения улица Лукина около строящегося ЖК «Красное Яблоко». Временное ограничение движения продлится до 15 мая.

С 29 апреля в Казани полностью закроется проезжая часть улицы Айвазовского около дома №1 по улице Достоевского. Временное ограничение продлится до 6.00 3 мая.