Наверх
280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ
09:08, сегодня34
Пожар в историческом заброшенном здании на Марджани: в МЧС назвали вероятную причину
12:59, сегодня
35 улиц Казани, на которых в ближайшее время будет ограничено движение
09:56, сегодня12
В Татарстане резко выросло количество людей, которые берут ипотеку
08:48, сегодня26
В Казани пройдет одно из самых ярких событий в мире танцев «Pulse Dance Fest 2017» (6+)
В выходные в Казани станет прохладнее, ожидается дождь, гололед и мокрый снег
06:15, сегодня7
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
Сегодня ночью по улицам Казани провезут самoлет Tу-144
22:08, 14.04.201742
Стали известны доходы Путина и Медведева в 2016 году
18:59, 14.04.201754
Оформи ОСАГО в страховом центре «Гвардейский» - получи огнетушитель в подарок
В Казани арестовали главу Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана
18:21, 14.04.201711
В Казани из-за весеннего дождя зафиксированы пробки в 8 баллов
18:00, 14.04.201721
Завтра в Казани ожидается дождь и +6 градусов
17:45, 14.04.20171
Додо Пицца угощает пиццей (0+)
СМИ: четверть семей в России не оформляют материнский капитал
17:32, 14.04.201711
В Татарстане нашли подростков, которые смеялись над женщиной, повисшей на краю балкона
16:59, 14.04.201724
Клиенты Татфондбанка поедут просить деньги у Путина с Казанской иконой Божией Матери
16:46, 14.04.201744
Как в Казани сыграть свадьбу, за которую не будет стыдно
Подозреваемый в разгроме Ново-Татарского кладбища в Казани заявил о побоях в СИЗО
16:37, 14.04.201731
СМИ: региональным чиновникам могут разрешить работать до 70 лет‍
16:17, 14.04.201728
В Казани на перехватывающей парковке возле Энерго заработает прокат велосипедов
15:41, 14.04.201717
Казанцы смогут поменять шины в официальном сервисе по цене обычной шиномонтажки
В Казани у рабочего при Кабинете министров РТ похитили все колеса с его Mercedes
15:40, 14.04.201724
В РТ спустя год выпустили на свободу экс-полицейского, застрелившего свою жену
15:09, 14.04.201723
В Казани объявили в розыск подростка, ушедшего из дома 10 дней назад
14:59, 14.04.20176
«60 процентов успеха любой свадьбы - это хорошие музыканты. То есть мы!»
Православная церковь обратилась в полицию: в Казани у нее украли решетку от ливневки
14:30, 14.04.201712
Директор Раифского заповедника о парке кошек: если строить, то в формате зверинца
14:28, 14.04.20174
Имена Ренат и Эльмира не попадут под запрет: Госдума одобрила поправки в законопроект
14:27, 14.04.20177
«Быть или не быть»: в новом проекте ТВ-3 зрители решат, какие сериалы будет снимать канал
В Зеленодольске на 9 мая одним залпом в небо запустят 2200 салютов
14:00, 14.04.20176
В парке Горького «скорая», приехавшая на вызов, провалилась в фонтан
13:49, 14.04.201722
Помощник создателя Зилантов у «Чаши» покинул пост замминистра строительства РТ‍
13:25, 14.04.201713
Подробности смертельного ДТП в Бугульме: парни на Hyundai пытались скрыться от погони
12:41, 14.04.201723
Страшная находка: под Казанью нашли мертвой очередную девушку
12:19, 14.04.20175
Активист из Казани предложил отменить «Евровидение-2017»
11:54, 14.04.201728
СКР возбудил уголовное дело на главу исполкома одного из районов Татарстана
11:35, 14.04.201720
В Татарстане шестеро на дороге обстреляли "Ладу" и потребовали у водителя 100 тыс рублей
11:28, 14.04.201717
Фильм «Армагеддон» не лишен здравого смысла: эксперт о метеоритах-убийцах и находках в РТ
11:25, 14.04.20177
В мэрии Казани объяснили, почему в городе прошел несогласованный митинг против террора
11:07, 14.04.201726
В Татарстане в утреннем ДТП погиб 27-летний парень
10:32, 14.04.20174
В Татарстане осудили 25-летнего мужчину, который надругался над прохожей
10:31, 14.04.20174
В Казани разбилась девушка, упавшая с 16 этажа
10:19, 14.04.201727
В этом году в Татарстане из аварийных домов в новые квартиры переедут 749 жителей
09:41, 14.04.201721
В Казани родители назвали своих детей Доминик, Лукерья и Адам
09:01, 14.04.201713
«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым
08:44, 14.04.20174
Виталий Мутко: «Казань никогда не вызывала тревог и опасений»
08:20, 14.04.201712
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и +12 градусов
06:16, 14.04.20171
Прокуратура Татарстана: компания "Просто молоко" сливала сточные воды в реку Ик
20:15, 13.04.201720
Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»
19:10, 13.04.201753
Завтра в Казани ожидается дождь и 12 градусов тепла
18:45, 13.04.20171
Казанцев напугали сообщениями о педофиле около музыкальной школы
17:30, 13.04.201715
В Челнах осудили парня, который убил свою девушку, прочитав ее переписку в телефоне
16:43, 13.04.201727
СКР об убийце приемщика металла в Казани: он признал вину
16:39, 13.04.20175
Новый пешеходный фонтан, смотровая башня и памп-трек: что появится в Казани этим летом
16:00, 13.04.201740
Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей
15:59, 13.04.201739
В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей
15:42, 13.04.201719
В МВД сообщили, в чем подозревают президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ
15:37, 13.04.20179
В Казани в 2018 году пройдет чемпионат мира по пляжному гандболу
15:16, 13.04.201719
Казанский банк "Спурт" уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей
14:53, 13.04.201739
В Минобразе РТ ответили на критику Гафурова, рассказав, где учились дети главы ведомства
14:24, 13.04.201722
В Казани загорелась машина с женщиной и детьми в салоне
13:47, 13.04.201720
В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, угрожавших взорвать больницу и дом
12:44, 13.04.20172
Жители поселков Казани рассказали о проблеме пробок, сняв пародийный клип на хит "Грибов"
12:33, 13.04.201732
В понедельник Минниханов назовет кандидатуру на пост нового премьер-министра РТ
12:05, 13.04.201752
Полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина
11:40, 13.04.201712
Отменят ли чартеры в Турцию? ProKazan.ru о странах, куда уже собрались лететь казанцы
11:35, 13.04.201718
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

35 улиц Казани, на которых в ближайшее время будет ограничено движение

35 улиц Казани, на которых в ближайшее время будет ограничено движение
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru публикует информацию о сроках закрытия ряда городских улиц

С 17 апреля по 8 июня в Казани поэтапно закроется для движения ряд городских улиц. Это связано с ремонтом проезжих частей, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено на следующих участках дорог:

- ул.Тукая (от площади Вахитова до ул.Татарстан),

- ул.Салимжанова (от ул.Павлюхина до ул.Пушкина),

- ул.Нариманова (от ул.Татарстан до ул.Чернышевского),

- площадь Вахитова (от ул.Марджани до ул.Тукая и Техническая),

- ул.2-я Туринская (от Оренбургского тракта до ул.Карбышева),

- ул.Ахтямова (от ул.Марджани до ул.Красного Пожарника),

- ул.Х.Такташа (от ул.Даурская до ул.Назарбаева),

- ул.Даурская (от Оренбургского тракта до ул.Х.Такташа),

- ул.Сайдашева (от ул.Ш.Камала до ул.Яшляр),

- ул.Ш.Камала (от ул.Сайдашева до ул.Татарстан),

- ул.Кул Гали (от ул.Габишева до ул.Центральная),

- ул.Танковая (от Танкового кольца до ул.Р.Зорге).

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

До 10 мая в Казани будут поэтапно закрываться для движения следующие улицы:

- пр.Амирхана (от ул.Чуйкова до ул.Четаева),

- ул.Вишневского (от ул.Ершова до пр.Универсиады),

- ул.Копылова (от ул.Декабристов до ул.Тэцевская),

- ул.Лево-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан),

- ул.Маркса (от ул.Театральная до ул.Батурина),

- ул.Миля (пересечение с ул.Витера, от ул.Дементьева до ул.Витера),

- ул.Назарбаева (от ул.Павлюхина до ул.Такташа),

- ул.Право-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан),

- ул.Тэцевская (от ул.Копылова до ул.Дементьева, от ул.Северо-Западная до путепровода),

- ул.Чистопольская (от ул.Бондаренко до ул.Четаева, от ул.Четаева до ул.Гаврилова),

- ул.Чуйкова (от ул.Гаврилова до пр.Амирхана);

- пр.Ямашева (от ул.Адоратского до пр.Ибрагимова), парковка на пр.Ямашева, 93 возле ТК «Савиново».

- ул.Декабристов (на участке от ул.Вахитова до ул.Воровского),

- проспект Ибрагимова (на участке от ул.Чистопольская до ул.Воровского),

- ул.Восстания (на участке от ул.Декабристов до ул.Короленко).

Также движение будет ограничено по улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, проспекту Ямашева (до ул.Короленко), по Горьковскому шоссе (на участке от СК «Олимпиец» до озера Лебяжье).

Кроме того, с 21 апреля в Казани полностью закроется проезжая часть улицы Достоевского около дома №1. Временное ограничение движения продлится до 6.00 24 апреля. Закрытие связано с работами по прокладке водопровода. 

С 27 апреля в Казани частично закроется для движения улица Лукина около строящегося ЖК «Красное Яблоко». Временное ограничение движения продлится до 15 мая.

С 29 апреля в Казани полностью закроется проезжая часть улицы Айвазовского около дома №1 по улице Достоевского. Временное ограничение продлится до 6.00 3 мая.

Женя Потехина, 15.04.2017, 09:56
Тэги: Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин15 апреля 2017, 10:04
Сколько неудобств вы создаете гражданам.
Потому что все делаете не продумано и со своим интересом.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 10:08
Более чем на половине указаных улиц нормальное дорожное покрытие но его планируют перестелить. Зачем? Когда есть улицы на которых необходим ремонт, но их нет в списке.
Лучший комментарий
0
18
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 10:18
Чуть попозже набегут про властные троллики и будут хвалить эту власть.
0
3
Согласны с автором?
Руфик15 апреля 2017, 11:01
Почему не ремонтируют Магистральную? Она убитая
0
8
Согласны с автором?
Отдуда15 апреля 2017, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Чуть попозже набегут про властные троллики и будут хвалить эту власть.
Развернуть
Дороги делают не нравится, не делают, тоже не нравится. Жуйте ватрушку и не отвлекайтесь.
6
2
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Почему не ремонтируют Магистральную? Она убитая
Развернуть
Там [***]
0
0
Согласны с автором?
Пуфик15 апреля 2017, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
Почему не ремонтируют Магистральную? Она убитая
Развернуть
Бу тишек урамы, кемгя киряк? :-D:-D
1
3
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 11:21
В ответ на комментарий пользователя
Бу тишек урамы, кемгя киряк? :-D:-D
Развернуть
Син беләсең Отары поселыгы?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 11:30
Извините, а что за коровьи лепешки по всей ул.Вишневского нашлепали? Это типа ямочный ремонт или гудрон пролился случайно?:-D
0
2
Согласны с автором?
Пуфик15 апреля 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Син беләсең Отары поселыгы?
Развернуть
Бу Отары Матюшь тугель бит.
0
1
Согласны с автором?
Дюма15 апреля 2017, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
Дороги делают не нравится, не делают, тоже не нравится. Жуйте ватрушку и не отвлекайтесь.
Развернуть
Ночь наступила -не нравится. Солнышко встает -не довольные. Фули вы ноете?
1
3
Согласны с автором?
Кот без сапог15 апреля 2017, 11:45
И так каждый год..
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани