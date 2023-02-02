Житель Украины собирал деньги для ВСУ, снимая и продавая видео на секс-вечеринках с изнасилованиями

Украинец собирал деньги для своей армии с помощью видеозаписей интимного характера с девушками, которых насиловали в бессознательном состоянии.

Он специально организовывал вечеринки, на которых девушек сначала накачивали алкоголем и наркотиками, а когда они уснут, насиловали и снимали на видео.

Записи "уропатриот" размещал в соцсетях, вырученные средства отправлял ВСУ для участия в специальной военной операции, передает издание "Украина.ру".

Национальная полиция уже завела уголовное дело, уточняются подробности.

