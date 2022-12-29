"Так говорят духи": шаманы в Перу провели ритуал и назвали дату окончания конфликта на Украине

Украинский конфликт завершится в августе 2023 года, мирный договор будет подписан к концу лета, заявила группа шаманов и целителей из Перу. Они провели в Лиме особый ритуал, в котором духи сообщили им, чего ожидать далее, пишет Reuters.

На вершине холма шаманы приветствовали наступающий год церемонией очищения с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Вот, что мы видели", — сказал шаман Клеоф Седано.

Помимо мирного договора, шаманы предсказывали в новом году стихийные бедствия. Шаман Уолтер Аларкон предсказал землетрясение в Северной Америке, а также "много трагедий, в основном климатических".

Данную церемонию перуанские шаманы проводят каждый год в конце декабря.

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