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Российские войска предотвращают украинский прорыв в районе Торского в ДНР

Российские войска предотвращают украинский прорыв в районе Торского в ДНР

Фото: samara.tsargrad.tv

Бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, всеми силами предотвращая прорывы со стороны противника, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди —населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта", — рассказал агентству командир с позывным "Ювелир".

Российские военные постоянно наблюдают за украинскими бойцами, которые заняли овраги на подступах.

"Периодически противник появляется, и, разумеется, мы его обстреливаем. Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк", — добавил собеседник агентства.

По его словам, позиции обстреливают примерно трижды в день.

"Но у нас здесь самые доблестные бойцы собраны, которые прошли и огонь, и воду, поэтому все в порядке. Выдержим и пойдем вперед!" — заверил командир.

Ранее мы сообщали, что раненый российский боец устроил самоподрыв в окопе, чтобы не сдаваться в плен к ВСУ.

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