Скотт Хортон: "У США есть хитрый "тайный план" в отношении России - "Мы не хотим переговоров!"

Политический обозреватель из США Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о том, что Вашингтон имеет хитрый "тайный план" в отношении РФ.

"Их (США ) план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части (Украины) против российских сил на востоке", - сказал он.

По словам Хортона, задумка была похожа на ситуацию с Афганистаном. Тогда, как отмечает РИА Новости, США поддерживали моджахедов и в итоге "получилось удачно обанкротить СССР".

"Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их "ползучая" задача, и она становится все шире", - резюмировал эксперт.

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