Киевские власти "побежали": Арестович ушел в отставку с поста советника президента Украины

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович написал заявление об отставке после скандала из-за его слов о вине Киева во взрыве в Днепропетровске.

"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", — написал он на своей странице в соцсети.

Впрочем, написать заявление и уйти - разные вещи. Под собственным постом Арестович напомнил, что и ранее подавал в отставку.

Так, спустя полтора месяца после его прошлого увольнения началась российская спецоперация.

В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны. За эти слова ему пришлось извиняться.

Эксперты считают, что уход Арестовича - начало большой волны "уходов" и бегства в рядах приближенных Зеленского. Многим из них сейчас становится очевидно, что Украина оказалась на грани пропасти, и пора скрыться в более безопасном месте.