"Это не особенно большой город": Зеленский внезапно заявил, что не будет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата
Фото: e-news.su
Украинская армия передумала защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, еще неделю назад дававший приказ удерживать город любыми силами.
"Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление", - заявил он в интервью ряду итальянских СМИ.
Ранее ProKazan сообщал, что украинские боевики пообещали выздороветь, вернуться в Авдеевку и отомстить российским военным.