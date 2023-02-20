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"Это не особенно большой город": Зеленский внезапно заявил, что не будет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата

Зеленский: ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой
"Это не особенно большой город": Зеленский внезапно заявил, что не будет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата

Фото: e-news.su

Украинская армия передумала защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, еще неделю назад дававший приказ удерживать город любыми силами.

"Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление", - заявил он в интервью ряду итальянских СМИ.

Ранее ProKazan сообщал, что украинские боевики пообещали выздороветь, вернуться в Авдеевку и отомстить российским военным.

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