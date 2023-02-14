Россиянин рассказал, как девочку при землетрясении в Турции спасли ее странные видения

В Турции при землетрясении девочку спасли ее странные видения и галлюцинации

Россиянин, переехавший в турецкий Стамбул год назад, рассказал об удивительном случае спасения турецкого ребенка из-под завалов после разрушительного землетрясения.

Как пишет "МК", мужчина стал волонтером в Хатае, там он помогал пострадавшим от землетрясения.

"Меня поразил рассказ медика про девочку, которую достали на четвертый день. Ребенок рассказывал, что, когда лежала под завалами, ей казалось, что к ней кто-то приходил и кормил ее. Это были галлюцинации, полусон. Она спаслась за счет этих видений", — рассказал россиянин.

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