"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации
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Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию, отменить поездки в нее из-за высокого, по данным американской разведки, риска начала мобилизации в РФ.
В обращении также отмечается, что граждане США должны воздержаться от поездок в РФ иза-за "непредсказуемых" последствий конфликта на Украине. Всем, кто сейчас в России, рекомендуется срочно покинуть ее.
В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.
"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", — сказано в сообщении на сайте дипведомства.