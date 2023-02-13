Новости России
· Служба новостей

"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

США призвали своих граждан срочно выехать из РФ ввиду высокого риска мобилизации
"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

Фото: открытые источники

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию, отменить поездки в нее из-за высокого, по данным американской разведки, риска начала мобилизации в РФ.

В обращении также отмечается, что граждане США должны воздержаться от поездок в РФ иза-за "непредсказуемых" последствий конфликта на Украине. Всем, кто сейчас в России, рекомендуется срочно покинуть ее.

В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", — сказано в сообщении на сайте дипведомства.

Следующая новость ↓

Популярное

Заинтересуют даже домоседов: 4 идеи для зимних прогулок по Казани

Новости России

день назад

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема": Кадыров посвятил стихотворение Семену Слепакову

Автоновости Казани и Мира

14 часов назад

С 13 февраля начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку водителей

обработка от тараканов москва гарантия

Новости Казани

день назад

"Находятся в шоковом состоянии": мобилизованные из Татарстана записали отчаянное обращение с мольбой о помощи из зоны СВО

Полезное

3 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

ремонт пылесосов борк в Ростове-на-Дону

Новости мира

12 часов назад

Сотрудница полиции рассказала подробности о сексе с шестью сослуживцами

Новости России

день назад

"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Новости России

день назад

"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Новости России

день назад

Российская армия заблокировала переброску оружия ВСУ - ни танк, ни поезд не пройдут
Новости Казани
день назад

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

Новости России

3 минуты назад

"Аномалии продолжаются": российский синоптик Тишковец рассказал, когда придет весна

Новости России

13 минут назад

"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

Новости мира

23 минуты назад

"Деградировали": экс-советник Зеленского Арестович заявил о праве украинцев на жлобство и садизм

Новости Казани

15 часов назад

В Татарстане бабушка, дедушка и двое внуков надышались угарным газом - они находятся под наблюдением врачей
В домах Авиастроительного района Казани около суток не будет воды

Новости Казани

15 часов назад

Им не исполнилось даже года: В Татарстане за 2022 год умерли 123 младенца

Новости Казани

19 часов назад

Разлила горючую жидкость и подожгла: В Татарстане пенсионерка пыталась спалить отделение банка

Новости Казани

20 часов назад

"Дышать нечем!": В Казани обсудили ужасную вонь в ЖК "Салават Купере"
Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев