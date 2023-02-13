"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

США призвали своих граждан срочно выехать из РФ ввиду высокого риска мобилизации

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию, отменить поездки в нее из-за высокого, по данным американской разведки, риска начала мобилизации в РФ.

В обращении также отмечается, что граждане США должны воздержаться от поездок в РФ иза-за "непредсказуемых" последствий конфликта на Украине. Всем, кто сейчас в России, рекомендуется срочно покинуть ее.

В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.