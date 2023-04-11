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"Плющит и таращит": медики по видео проанализировали, чем серьезно болен украинский президент Зеленский

"МК": Врачи обнаружили у Зеленского симптомы глубокой детоксикации с одышкой и покачиваниями
"Плющит и таращит": медики по видео проанализировали, чем серьезно болен украинский президент Зеленский

Фото: mk.ru

Врачи, посмотрев видео с последними обращениями украинского президента Зеленского, заявили, что у лидера Незалежной, похоже, большие проблемы со здоровьем.

В последнем обращении к народу Зеленский выглядит плохо. Клинический психолог Алексей Лысенко в интервью "МК" отметил, что налицо все признаки психологического и нервого истощения у президента Украины. Он отметил что Зеленский еще недавно и Зеленский сейчас - почти разные люди.

"Он находится в постоянном стрессе, напряжении и тревоге. Ему не позавидуешь... Не исключено, что на нервную систему влияет его увлечение психотропными веществами", — отметил Лысенко.

Спасает Зеленского, да и то лишь частично, то, что он - актер. Психика актеров имеет большой запас прочности. По словам консультанта наркоцентра реабилитации, Зеленский сейчас выглядит как среднестатистический пациент их учреждения. Он явно проходил глубокую детоксикацию, а потому заметны одышка, гримасы и покачивания.

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