Отец Владимира Зеленского Александр Зеленский впервые рассказал, что он думает о своем сыне

Отец украинского лидера Владимира Зеленского Александр Зеленский завел себе страничку в социальных сетях и впервые решил поделиться своими переживаниями относительно политики и работы его сына.

По словам Александра Зеленского, и ему, и семье самого украинского президента сейчас требуется общественная поддержка. Однако вместо нее родителям с болью приходится наблюдать, как общество издевается над его сыном в самом прямом смысле слова.

"Нам, как родителям, тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов никому не известные так называемые политологи. Они, не приводя никаких аргументов и фактов, называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле", – отметил Александр Зеленский.

По словам отца украинского лидера, он уверен, что на Украине еще остались люди, которые "правильно понимают все и не ведутся на провокации". Правда, их все меньше.

Ранее мы сообщали: "Путин все равно возьмет всю Украину" - бывший президент США Трамп разразился отчаянным выступлением.