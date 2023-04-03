Бывший президент США Трамп заявил, что "Путин все равно возьмет всю Украину"

Россия победит в военном конфликте с Украиной. Уверенность в этом неожиданно для всех высказал бывший президент США Дональд Трамп. Ранее он не раз критиковал политический курс своего оппонента Джо Байдена, сейчас же и вовсе сразил общественность наповал новым заявлением о РФ.

В интервью Fox News господин Трамп заявил, что не было бы никакого украинского конфликта, будь он сейчас лидером Америки. Россия даже не вступила бы на территорию Незалежной.

"Если бы я был президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что ВС РФ не вошли бы на Украину. Впрочем, в конце концов Путин всё равно возьмёт всю Украину", - заключил Трамп.

Многие политологи сошлись во мнении, что это заявление - предвыборный пиар Дональда. Но его неожиданно поддержали многие американцы, посчитавшие, что Трамп на этот раз "удивительно прав".