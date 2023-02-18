"Будете в аду гореть и корчиться": украинские боевики пообещали выздороветь, вернуться в Авдеевку и отомстить российским военным

Украинские боевики под Авдеевкой пообещали, что выздоровят, вернутся и отомстят ВС РФ, устроив ей ад на земле

Российские военные уверенно идут вперед в рамках проведения спецоперации на Украине. По данным издания "Военное дело", в Сеть попал видеоролик, на котором пятеро бойцов ВСУ изощряются в грязных ругательствах в адрес российских военных. Боевики обещают, что разгромят солдат России, но сделают это чуть позже, когда восстановятся, выздоровят и вернутся из госпиталя.

По их словам, тогда Россия поймет, что такое ад на земле, российские солдаты будут в нем гореть и им придет "конец".

На данный момент российские войска эффективно продвигаются по территориям Артёмовска/Бахмута, освобождая с каждым днём всё больше территорий. Учитывая настрой российских войск, уровень подготовки солдат ВСУ, можно предположить, что их заявления лишь направлены на запугивание российских солдат, что сейчас выходит у боевиков Украины очень плохо.

