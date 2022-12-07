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Предстоящей ночью в Татарстане ожидается сильное похолодание до - 28 градусов

Предстоящей ночью в Татарстане ожидается сильное похолодание до - 28 градусов

Фото: orenburzhie.ru

До -28 градусов похолодает в Татарстане предстоящей ночью, сообщает республиканский Гидрометцентр. В ночб на 8 декабря синптики обещают суровые морозы везде, за исключением Казани. Здесь будет до 21 градуса ниже нуля.

В ГУ МЧС России по РТ жителей республики просят воздерживаться от долгих прогулок на природе в столь аномальную хородную погоду, одеваться по погоде и не выходить на улицу в нетрезвом состоянии. Автомобилистам также рекомендуется отказаться от лишних опасных маневров на дорогах.

Ранее мы сообщали, что Минобраз РТ рекомендовал муниципалитетам отменить школьные занятия.

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