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Минобрнауки РТ прокомментировало, при какой температуре могут отменить занятия в школах

Минобрнауки РТ прокомментировало, при какой температуре могут отменить занятия в школах

Фото: дпг38.рф

В Татарстане Минобрнауки рассказало, при какой температуре воздуха могут быть отменены занятия в школах региона.
Аномальный морозы со значениями на 9 и более градусов ниже климатической нормы - еще не основание для того, чтобы школьники не посещали занятия. Тем не менее Минобраз рекомендовал муниципалитетам отменить занятия.

Так, в начальных классах сельских школ уроки могут быть отменены при температуре ниже -23, в 5-9 классах городских при -27 градусах, в 10-11 классах сельских школ ученики смогут остаться дома, если столбики термометров опустятся ниже -30, а для старшеклассников городских школ занятия отменяются при -32, пояснили в ведомстве.

Ночью 8 декабря температура воздуха в Татарстане в некоторых местах составит до -25 градусов. Днем столбики термометров покажут от -10 до -15.

Ранее мы сообщали, что в Казани 25 человек стали жертвами сильнейших морозов.

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